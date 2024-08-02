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Движение через польско-украинскую границу снова усложнится: в чем причина

Мария Николишин
2 августа 2024, 20:44
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По возможности водителям советуют воспользоваться другими пунктами пересечения украинско-польской границы.
Движение через польско-украинскую границу снова усложнится: в чем причина
Движение через польско-украинскую границу снова усложнится / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В ближайшее время движение через переход Дорогуйск-Ягодин на польско-украинской границе будет существенно затруднено. Это связано с ремонтом дорожного покрытия в районе пограничного перехода на территории Польши. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Надбужанское отделение Пограничной службы Польши.

Отмечается, что завершить реконструкцию пограничного перехода планируют до 14 ноября этого года.

Польские пограничники также предупредили, что до этой даты водителям грузовиков следует ожидать осложнений движения и быть готовыми к длинным очередям на въезд в Польшу.

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По возможности водителям советуют воспользоваться другими пунктами пересечения украинско-польской границы.

Также известно, что ремонтные работы на переходе Дорогуйск-Ягодин начнутся в понедельник, 5 августа. Но уже в пятницу, 2 августа, на КПП Дорогуйск собралась очередь около 300 грузовиков в направлении Украины. Примерное время ожидания в очереди на пересечение границы составляло 10-12 часов.

Что известно о польско-украинской границе?

Польско-украинская граница - граница между Украиной и Польшей, существующая формально с момента обретения независимости Украины от Советского Союза, то есть от 24 августа 1991 года. До 1991 года нынешняя польско-украинская граница была частью польско-советской границы и имела идентичное расположение. Длина границы составляет 535 км, сообщает Википедия.

Ситуация на украинско-польской границе - что известно

Напомним, в начале этого года, поляки блокировали украинско-польскую границу и не пропускали украинские грузовики с зерном. Эта ситуация обострила отношения между странами.

29 апреля польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщили в Государственной пограничной службе.

13 мая Польша приостановила переговоры с Украиной по вопросу протестов польских фермеров на границе из-за подозрения в коррупционных действиях, которое выдвинули министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому и его заместителю Маркияну Дмитрасевичу.

3 июня польские фермеры снова говорили о начале новой блокады на границе с Украиной. Данная блокада продолжалась до второй половины дня 6 июня.

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