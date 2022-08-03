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"Дымовая завеса": Кулеба резко высказался о "готовности" России к переговорам

3 августа 2022, 22:30

Кремль в данный момент нацелен только на дальнейшую войну в Украине, отметил глава МИД Украины.

Кулеба Россия
Кулеба высказался о переговорах с РФ / Коллаж УНИАН

Кремль в данный момент нацелен только на дальнейшую войну в Украине, поэтому любые заявления врага о якобы "готовности к диалогу" являются дымовой завесой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

"Нет ничего более циничного, чем заявления путинских приспешников о том, что Россия готова к мирным переговорам. Мы слышим и видим эту "готовность" каждый день: артиллерийские удары, ракетный террор против мирного населения, массовые зверские преступления. Россия по-прежнему нацелена на войну, все остальное - лишь дымовая завеса", - подчеркнул министр.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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война в Украине МИД Украины Дмитрий Кулеба
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