Зеленский не исключил отношений с Россией после войны: 'все будет зависеть от РФ'

Зеленский не исключил отношения с РФ в будущем / коллаж офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что после завершения войны Украина будет иметь какие-то отношения с Россией. Он отметил, что это властям РФ следует придумывать, как именно вернуть отношения. Об этом Зеленский заявил во время выступления перед студентами Австралии.

Он отметил, что Россия должна будет придумать механизм, который поможет ей вернуть хотя бы какую-то возможность для сосуществования с целым миром. Вместо этого Зеленский акцентировал внимание на том, что из-за действий, которые совершает РФ и ее солдаты, украинцы и граждане других стран не хотят никаких отношений с Россией.

"Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. И я говорю вам от всей души. Возможно или нет это в будущем, будет зависеть только от России, и что для этого нужно, я даже не знаю, есть ли тот перечень. У каждого семья что-то потеряла и каждый записывал у себя внутри и не забудет то, что отдал, кого отдал, отца, ребенка, конечности на поле боя. Россия способна это вернуть? Я не уверен", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что "это будет только их вопросом".

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

После заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы захвате оккупантами всей Луганской области пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России и сесть за стол переговоров.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

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