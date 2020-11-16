Экс-генпрокурор Шокин оспорил закрытие дела против Байдена

Заседание перенесли на конец ноября.
Бывший генпрокурор Виктор Шокин подал апелляцию в суд в связи с решением Нацполиции закрыть дело о предположительном вмешательстве в деятельность генпрокурора бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как истец сообщил в интервью Chas.news, заседание суда было запланировано на 11 ноября, но не состоялось из-за того, что полиция не предоставила суду материалы дела. Суд приняли решение перенести на конец ноября.
Уточняется, что на заседание не явились следователь полиции и его процессуальный руководитель из прокуратуры. Принятие какого-либо решения оказалось невозможным.
"Кстати, подчеркну, что за месяцы своего "расследования" полиция провела аж одно следственное действие – мой допрос, и дело закрыли. Конечно, я с этим не согласен", – сказал экс-генпрокурор.
Отметим, Шокин был уволен в 2016 году с поста генпрокурора. Он считает, что за увольнением стоял Байден. Сторонники Дональда Трампа, Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma, которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена.
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