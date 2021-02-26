Эксперт раскрыл, без чего на Донбассе не погасить конфликт

Киеву нужно сделать важный шаг для разрешения конфликта, полагает военный эксперт.
Полковник запаса – военный эксперт Олег Жданов считает, что конфликт на Донбассе не пойдет на спад, если защитникам Украины снова не разрешить открывать огонь в ответ при наличии угрозы жизни мирных людей.
Если этого не сделать, в дальнейшем противник будет увеличивать количество обстрелов, и потери среди гражданских будут возрастать, рассказал эксперт Главреду.
По мнению собеседника, благодаря возможности открывать ответный огонь для защиты мирных жителей можно будет частично сбалансировать оживление сил РФ.
"…Что предпринять в ближайшее время для достижения этого (разрешения конфликта на Донбассе – Ред.)? В первую очередь, вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил", – отметил эксперт.
- Напомним, на Донбассе несколько раз вводили "режим тишины". Украинской стороне разрешали отвечать на вооруженные провокации боевиков.
- Новое "перемирие" вступило в силу 27 июля 2020 года. Киев не раз обвинял боевиков в нарушении "тишины". Украинским военным дали право стрелять в ответ, если есть угроза их жизни.
- В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021-го из-за боевых действий на Донбассе погибли до 13 300 человек, узнало Радио свобода. Среди жертв 3 375 человек – гражданские, 4 150 – украинские военный, остальные – боевики.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.