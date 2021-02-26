Эксперт раскрыл, без чего на Донбассе не погасить конфликт

Для того, чтобы погасить конфликт на Донбассе, нужно разрешить военным стрелять для защиты жизни гражданских, полагает эксперт / УНИАН

Полковник запаса – военный эксперт Олег Жданов считает, что конфликт на Донбассе не пойдет на спад, если защитникам Украины снова не разрешить открывать огонь в ответ при наличии угрозы жизни мирных людей.

Если этого не сделать, в дальнейшем противник будет увеличивать количество обстрелов, и потери среди гражданских будут возрастать, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, благодаря возможности открывать ответный огонь для защиты мирных жителей можно будет частично сбалансировать оживление сил РФ.

"…Что предпринять в ближайшее время для достижения этого (разрешения конфликта на Донбассе – Ред.)? В первую очередь, вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил", – отметил эксперт.

Напомним, на Донбассе несколько раз вводили "режим тишины". Украинской стороне разрешали отвечать на вооруженные провокации боевиков.

Новое "перемирие" вступило в силу 27 июля 2020 года. Киев не раз обвинял боевиков в нарушении "тишины". Украинским военным дали право стрелять в ответ, если есть угроза их жизни.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021-го из-за боевых действий на Донбассе погибли до 13 300 человек, узнало Радио свобода. Среди жертв 3 375 человек – гражданские, 4 150 – украинские военный, остальные – боевики.