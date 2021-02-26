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Эксперт раскрыл, без чего на Донбассе не погасить конфликт

26 февраля 2021, 08:26
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Киеву нужно сделать важный шаг для разрешения конфликта, полагает военный эксперт.

Для того, чтобы погасить конфликт на Донбассе, нужно разрешить военным стрелять для защиты жизни гражданских, полагает Жданов
Для того, чтобы погасить конфликт на Донбассе, нужно разрешить военным стрелять для защиты жизни гражданских, полагает эксперт / УНИАН

Полковник запаса – военный эксперт Олег Жданов считает, что конфликт на Донбассе не пойдет на спад, если защитникам Украины снова не разрешить открывать огонь в ответ при наличии угрозы жизни мирных людей.

Если этого не сделать, в дальнейшем противник будет увеличивать количество обстрелов, и потери среди гражданских будут возрастать, рассказал эксперт Главреду.

По мнению собеседника, благодаря возможности открывать ответный огонь для защиты мирных жителей можно будет частично сбалансировать оживление сил РФ.

"…Что предпринять в ближайшее время для достижения этого (разрешения конфликта на Донбассе – Ред.)? В первую очередь, вернуться к практике ответного огня при угрозе жизни гражданским лицам, как это было в предыдущие годы, что может частично сбалансировать активизацию российских сил", – отметил эксперт.

  • Напомним, на Донбассе несколько раз вводили "режим тишины". Украинской стороне разрешали отвечать на вооруженные провокации боевиков.
  • Новое "перемирие" вступило в силу 27 июля 2020 года. Киев не раз обвинял боевиков в нарушении "тишины". Украинским военным дали право стрелять в ответ, если есть угроза их жизни.
  • В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021-го из-за боевых действий на Донбассе погибли до 13 300 человек, узнало Радио свобода. Среди жертв 3 375 человек – гражданские, 4 150 – украинские военный, остальные – боевики.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

война на Донбассе Олег Жданов
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