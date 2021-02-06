Эксперт объяснил, кому и почему выгоден дефицит угля на украинских ТЭС

Дефицит угля грозит веерными отключениями электроэнергии / Reuters

Дефицит угля на украинских теплоэлектростанциях возник не случайно. Это выгодно определенным игрокам на рынке. Кроме того, сказался недостаточный контроль со стороны правительства.

Такое мнение озвучил президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в комментарии Главреду.

По его словам, контроль правительства всегда имел место. В течение многих лет за несколько месяцев до начала отопительного сезона правительство отслеживало, сколько накоплено газа в газохранилищах и какие запасы угля на площадках ТЭС на зимний период. Перед нынешним отопительным сезоном такого контроля не было.

"Основные игроки рынка электроэнергии много лет убеждали правительство, что запасы угля – это сугубо их коммерческое дело. Прежде всего это касается предприятий ахметовского ДТЭКа (...) Таким образом, при отсутствии необходимого контроля со стороны правительства на отопительной сезон 2020-2021 игроки рынка не создали надлежащих запасов угля. И в этом был определенный умысел", - рассказал Гончар.

Эксперт отметил, что ахметовские структуры заинтересованы в том, чтобы потреблялось больше "зеленой" энергии, потому что они построили немало мощностей солнечной и ветровой генерации. И за нее можно получить "зеленый тариф", то есть значительно больше средств, чем за киловатт тепловой электроэнергии.

"Разумеется, они заинтересованы заставить страну постепенно отказываться от угольной энергетики и переходить на "зеленую" энергетику. А такая логика просто не предполагает создания больших запасов угля", - рассказал Гончар.

Кроме того, когда не хватает собственной электроэнергии, ее можно взять там, где она есть – в России или в Беларуси, где она также российского происхождения. И действия в этом направлении мы наблюдаем с самого начала 2021 года, добавил эксперт по вопросам энергетики.

Гончар уточнил, что дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что впоследствии могут почувствовать и потребители электроэнергии в Украине. Чтобы исключить подобные манипуляции, правительство обязано контролировать создание запасов угля на зиму.

"Ведь два указанных выше способа пополнения электроэнергии существенно бьют по карманам потребителей и государственному бюджету, потому что в случае дефицита угля придется потреблять больше дорогой электроэнергии. Кроме того, это бьет и по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора, чтобы избежать веерных отключений", - резюмировал он.

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