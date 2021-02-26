Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов

В Украине предложили блокировать отдельные Telegram-каналы / Reuters

Идея блокирования отдельных Telegram-каналов в Украине является бесперспективной, заявил эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.

Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, инициаторы блокирования Telegram-каналов не понимают базовых принципов маршрутизации телекоммуникационного мессенджера.

"В основном причиной подобных мыслей в голове — является крайняя и беспросветная тупость", - уверен эксперт.

При этом он напомнил, что с идеей блокирования мессенджеров уже выступал Роскомнадзор, Иран, а также китайские власти.

"Относительно получилось только у Китая. Но мне кажется, что это опять будет курам на смех. Поскольку это решение пока не очень технически реализуемо. Опыт других стран должен подсказывать, что все не так просто. И что-то мне кажется, что если столь тоталитарная страна как Российская Федерация не смогла заблокировать, то у нас и подавно не получится", - добавил Кныш.

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