Эксперт оценил неизбежный провал инициативы блокирования Telegram-каналов

Причиной подобных идей является "беспросветная тупость", уверен Никита Кныш.
Идея блокирования отдельных Telegram-каналов в Украине является бесперспективной, заявил эксперт по кибербезопасности Никита Кныш.
Как подчеркнул он в комментарии Апострофу, инициаторы блокирования Telegram-каналов не понимают базовых принципов маршрутизации телекоммуникационного мессенджера.
"В основном причиной подобных мыслей в голове — является крайняя и беспросветная тупость", - уверен эксперт.
При этом он напомнил, что с идеей блокирования мессенджеров уже выступал Роскомнадзор, Иран, а также китайские власти.
"Относительно получилось только у Китая. Но мне кажется, что это опять будет курам на смех. Поскольку это решение пока не очень технически реализуемо. Опыт других стран должен подсказывать, что все не так просто. И что-то мне кажется, что если столь тоталитарная страна как Российская Федерация не смогла заблокировать, то у нас и подавно не получится", - добавил Кныш.
Читайте такжеВ Укртелекоме и Киевстаре ответили на требование блокирования Telegram-каналов
Блокирование сайтов и Telegram-каналов:
- Ранее Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать работу в Украине 426 сайтов на основании решения суда.
- Позже в столичной прокуратуре заявили, что блокировка 426 сайтов отменяется, поскольку полиция закрыла уголовное дело, по которому Голосеевский райсуд Киева принял данное решение.
- Ранее в Украине интернет-провайдеры начали получать судебное решение о блокировке Telegram-каналов согласно решению Киевского районного суда города Харькова, в который обратилась Служба безопасности.
- Под запрет попали ресурсы: Резидент, Легитимный, Картель, Сплетница.