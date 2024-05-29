Эксперт ответил, способна ли РФ воевать на два фронта

Андрей Клименко оценил, какой будет реакция НАТО, если РФ попытается передвинуть границы.

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РФ не способна воевать на два фронте, считает Андрей Клименко / Коллаж: Главред, фото: flot.com, УНИАН

Главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследовани Андрей Клименко оценил, сможет ли страна-агрессор Россия воевать на два фронта, и какой будет реакция НАТО, если РФ попытается передвинуть границы.

Во-первых, по его словам, на два фронта воевать Россия не способна.

"Мы сразу выводим за скобки все возможные виды беспокойства - обычное, глубокое или очень глубокое. Это море, а не суша, где можно поставить забор. Обычно в морской практике таких действий не признают. Особенно это любят делать британцы как морская страна номер один в мире и американцы - они считают, что свобода судоходства стоит в одном ряду с правами человека", - сказал Клименко в интервью Главреду.

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Он напомнил, что в 2021 году, когда РФ перекрывала значительные части Черного моря под предлогом учений, чтобы помешать военно-морским учениям НАТО в Черном море, британский и американский ракетные эсминцы прошли мимо и фактически наплевали на эти перекрытия, которые происходили в оккупированном территориальном море Украины вблизи Крыма.

"То есть этим шагом России продемонстрировали, что корабли НАТО будут ходить так, как это предусмотрено международным морским правом. Поэтому если признать территориальное море другого государства, то военный корабль туда так просто будет не послать, потому что тогда это будет считаться нарушением морской, и, соответственно, воздушной границы, которая соответствует части моря. Следовательно, эту ситуацию можно решить только военными демонстрациями", - считает Клименко.

Кто такой Андрей Клименко Андрей Васильевич Клименко (род. Московская область) - украинский журналист, экономист и общественный деятель. Главный редактор портала BlackSeaNews, один из руководителей проекта "Майдан иностранных дел". Заслуженный экономист Автономной Республики Крым (2005), сообщает Википедия. Окончил Севастопольский приборостроительный институт по специальности "Автоматика и телемеханика, АСУ крупных систем". С 1994 по 1998 годы был соавтором проекта и главным консультантом администрации первой в Украине Северо-Крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". С 2005 по 2009 был научным руководителем проекта "Севастопольский проект открытой экономики" и председателем Совета Таврического Института регионального развития (ТИРР). Под его руководством группа ученых ТИРР разработала первую стратегию для Крыма на период с 2005 по 2015 год, которая имела целью развернуть вектор его экономического развития в европейском направлении. С 2010 года - соучредитель и главный редактор интернет-портала Blackseanews.net. В начале 2014 года переехал в Киев в связи с аннексией Крыма.

Пограничники РФ демонтировали линию демаркации на границе с Эстонией

Как сообщал Главред, в ночь с 22 на 23 мая российские пограничники сняли 24 буя, которые использовались для обозначения судоходных маршрутов в эстонских водах на реке Нарве, которая демаркирует международную границу между Эстонией и РФ.

В МИД страны также потребовали разъяснений от российских пограничников и дипломатических чиновников и немедленного возвращения буев. По словам премьер-министра Каи Каллас, Россия использует пограничные проблемы как средство создания страха и беспокойства.

Аналитики Института изучения войны считают, что, вероятно, это создаст условия для дальнейшего сомнения в морских границах и проверки решимости НАТО.

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