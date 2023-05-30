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Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в Бахмуте

Юлия Куришко
30 мая 2023, 22:59 обновлено 30 мая, 23:02
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Крепость Бахмут уже 300 дней держит оборону от российских оккупантов.
Эксперт рассказал, сколько у России есть запаса держаться на позициях в Бахмуте
Сколько Россия сможет держаться на позициях / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

В интервью Главреду руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, сколько у России есть запаса держаться на тех позициях, которые она сейчас занимает и теряет ли преимущество.

Мусиенко подчеркнул, что сейчас все зависит от того, насколько силы ВСУ будут интенсивно и эффективно наступать. Сейчас состояние на флангах украинские войска развивают хорошо, но враг до сих пор держит свои позиции.

"Почему это ловушка для русских? Потому что не держать эти позиции и выйти из Бахмута они не могут. "Вагнеровцы" Пригожина выйдут, а российские регулярные войска, скорее всего, зайдут. Просто отступить они не могут, потому что уже заявили для своей аудитории, что Бахмут взяли. И что, сказать после этого, что его оставляют?! Поэтому они будут там держаться. И тогда это тоже ловушка для РФ, потому что им придется перебрасывать туда подкрепление", - отметил Александр Мусиенко.

Он также пояснил, если наши войска получат преимущество на флангах, то смогут угрожать логистическому обеспечению Бахмута.

"Это будет вытягивать их силы еще больше, потому что это подкрепление будут постоянно сковывать и там уничтожать. И вот это, мне кажется, даже при условии того, что россияне будут сопротивляться и перебрасывать дополнительные подкрепления, и является ловушкой, потому что тогда они будут меньше сосредотачиваться на других направлениях, где украинские войска смогут развивать контрнаступление", - рассказал Мусиенко.

Смотрите видео о том, как россияне в Бахмуте могут повторить судьбу немецкой армии под Сталинградом:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

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