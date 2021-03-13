Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука

Владимиру Зеленскому грозит месть России из-за наказания Виктора Медведчука, предупредил Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Российская Федерация будет мстить президенту Владимиру Зеленскому за санкции против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина, не военными методами.

Россия для мести будет использовать компроматы, расшатывающие власть Зеленского, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник не считает, что российская сторона решится на расширение агрессии против Украины.

Эксперт отметил, что без массового применения авиации Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"…мстить Зеленскому за Медведчука Россия будет иначе – компроматами, которые будут расшатывать его власть", – предупредил Загородний.

Санкции в Украине против Виктора Медведчука

В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил наказать санкциями телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука. Медиаресурсы считают "медведчуковскими".

Потом на заседании СНБО решили ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.

Санкции, одобренные СНБО, Владимир Зеленский ввел в действие своими указами.