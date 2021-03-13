УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука

13 марта 2021, 09:52
Прослушать новость
Остановить

Россия из-за санкций против кума Путина не решится на расширение агрессии в отношении Украины, считает эксперт.

Загородний предупредил, что Зеленскому грозит месть РФ из-за наказания Медведчука
Владимиру Зеленскому грозит месть России из-за наказания Виктора Медведчука, предупредил Тарас Загородний / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний полагает, что Российская Федерация будет мстить президенту Владимиру Зеленскому за санкции против Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина, не военными методами.

Россия для мести будет использовать компроматы, расшатывающие власть Зеленского, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

Собеседник не считает, что российская сторона решится на расширение агрессии против Украины.

Эксперт отметил, что без массового применения авиации Россия не сможет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"…мстить Зеленскому за Медведчука Россия будет иначе – компроматами, которые будут расшатывать его власть", – предупредил Загородний.

Санкции в Украине против Виктора Медведчука

  • В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил наказать санкциями телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от ОПЗЖ и бизнес-партнеру Виктора Медведчука. Медиаресурсы считают "медведчуковскими".
  • Потом на заседании СНБО решили ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • Санкции, одобренные СНБО, Владимир Зеленский ввел в действие своими указами.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

СНБО санкции Владимир Зеленский Виктор Медведчук Тарас Загородний
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор СичиПекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи Появились подробности убийства 7-летней девочки на ХерсонщинеПоявились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине

Последние новости

10:35
Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас
10:28
Арахамия оправдался за нарушение ПДД у Офиса Зеленского
10:10
Любая вакцина сегодня - лотерея. Но в случае Украины есть одно "но" мнение
09:52
Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука Видео
09:45
В Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов Видео
Реклама
09:40
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
09:17
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
08:44
Почему США не будут драться за Украину мнение
08:38
Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения Видео
08:29
Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек Видео
07:45
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
07:28
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 Видео
06:56
Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей мнение
06:30
С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины
06:01
Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине Видео
05:40
Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу Видео
05:04
Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу Видео
04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса Видео
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
Реклама
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
22:05
Чай может снизить кровяное давление - исследование Видео
21:46
Зеленский сделал заявление о Крыме и предупредил о действиях СНБО Видео
21:35
"Даем сдачи": президент откровенно высказался о санкциях СНБО Видео
21:06
США отреагировали на создание Крымской платформы
20:46
В СБУ объяснили ситуацию с отключением отопления в Донецкой области Видео
20:38
В Чехии украинские заробитчане задохнулись газом в холодильной камере
20:26
51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Видео
20:00
В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии Видео
19:29
Столица застряла в огромных пробках, заблокированы магистрали Видео
Реклама
19:23
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
19:22
В СБУ сделали заявление о договоре по Крыму и Черноморскому флоту РФ Видео
19:16
Смерти после применения вакцины - комментарий АstraZeneca Видео
19:05
Холостяк 11 сезон: как прошел 2 выпуск - порноактриса на проекте и второй дом Видео
18:40
Халява закончилась: Netflix взялся за недобросовестных пользователей
18:07
В Microsoft Store началась крупная распродажа игр для Xbox и ПК
18:05
В ЕС хотят расширить список побочных эффектов от AstraZeneca: что войдет Видео
17:50
Кравчук рассказал, как США изменят переговоры по Донбассу Видео
17:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
17:09
Разработка ремейка легендарной "Готики" набирает обороты Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять