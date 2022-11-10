Эксперт спрогнозировал, решится ли исход войны Украины и России на полях сражений / коллаж фото УНИАН

Результаты украино-российской войны окончательно выкристаллизируются на поле боя, а финально устаканятся в формате переговоров. Об этом во время чата на Главреде рассказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

"Исход войны решится на поле боя, а потом будет утрясаться на поле переговоров. На поле боя мы больше контролируем ситуацию, на поле переговоров – у нас меньше влияния по объективным причинам. Все внешние игроки имеют свои интересы, они сильнее, а потому будут пытаться нам их навязывать. На поле боя мы можем больше влиять на ситуацию, потому что это наша территория, и здесь многое зависит от нас, наших вооруженных сил и политического руководства. Это два разных измерения этой войны", ‒ подытожил он.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

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