Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

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Тарас Загородний / Коллаж: Главред, фото УНИАН, 72.ru, Astra

Удары дронов СБУ по аэродромам и складам с КАБами оставляют российские войска без ключевого оружия. Об этом написал политолог Тарас Загородний, комментируя удачные удары дронов СБУ по складам с КАБАми на аэродроме в Воронежской области.

Эксперт подчеркивает, что удары дронов СБУ по российским территориям стали уже постоянными. "Это не только переносит войну на территорию врага, но и влияет на ситуацию на фронте. Даже российские военные эксперты признали, что после ударов дронов команды Малюка по складам с боеприпасами (например в российском Торопце), их поставки на линию фронта уменьшились. "Не уберегли склады - теперь имеем проблемы с поставками на линию фронта", - такова общая тональность публикаций в Z-сетке российских телеграмм-каналов", - подчеркивает Загородний.

"Удары СБУ по аэродрому и складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ - это бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в Харькове, Запорожье или на Донбассе", - считает политолог.

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Эксперт акцентирует, что подрывы складов существенно подрывают боевой дух врага. "Знают куда будут бить, но не способны отразить массированную атаку дронов. Одним словом, демилитаризация-то идет по плану, но демилитаризуют при этом россиян", - резюмирует Загородний.

Напомним ранее стало известно, что в ночь со 2 на 3 октября дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в воронежской области рф. Именно отсюда враг активно бомбил КАБами наши города и села.

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