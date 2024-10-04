Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

Олег Макаров
4 октября 2024, 11:23
21
Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия
Тарас Загородний / Коллаж: Главред, фото УНИАН, 72.ru, Astra

Удары дронов СБУ по аэродромам и складам с КАБами оставляют российские войска без ключевого оружия. Об этом написал политолог Тарас Загородний, комментируя удачные удары дронов СБУ по складам с КАБАми на аэродроме в Воронежской области.

Эксперт подчеркивает, что удары дронов СБУ по российским территориям стали уже постоянными. "Это не только переносит войну на территорию врага, но и влияет на ситуацию на фронте. Даже российские военные эксперты признали, что после ударов дронов команды Малюка по складам с боеприпасами (например в российском Торопце), их поставки на линию фронта уменьшились. "Не уберегли склады - теперь имеем проблемы с поставками на линию фронта", - такова общая тональность публикаций в Z-сетке российских телеграмм-каналов", - подчеркивает Загородний.

"Удары СБУ по аэродрому и складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ - это бомба, которая не упала на наши позиции на фронте, не разрушила очередной жилой дом в Харькове, Запорожье или на Донбассе", - считает политолог.

видео дня

Эксперт акцентирует, что подрывы складов существенно подрывают боевой дух врага. "Знают куда будут бить, но не способны отразить массированную атаку дронов. Одним словом, демилитаризация-то идет по плану, но демилитаризуют при этом россиян", - резюмирует Загородний.

Напомним ранее стало известно, что в ночь со 2 на 3 октября дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами, стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в воронежской области рф. Именно отсюда враг активно бомбил КАБами наши города и села.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

Ещё
Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:25Синоптик
Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭС

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭС

11:10Украина
Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:50Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

Билоножко разрешила Виннику вернуться в Украину, но при одном условии

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Последние новости

11:36

Тренды осени 2024 в женской одежде: какие цвета актуальны в новом сезоне

11:25

Ударит +8 и будут сильные дожди: где в Украине резко ухудшится погода

11:23

Эксперт: Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия

11:10

Участвовал в военных преступлениях РФ: в Энергодаре взорвали "начальника охраны" ЗАЭСВидео

11:10

Блокирование вступления Украины в ЕС: в Польше неожиданно пошли по стопам Орбана

После войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф ГладунПосле войны население Украины составит до 30 миллионов - демограф Гладун
10:50

Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом США был Трамп - Джонсон

10:47

Что такое "паздерник": мало кто догадается, что это слово на самом деле означаетВидео

10:39

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - паранойя, Козлам - тревога

10:36

База ППМ в Воронежской области в огне: Генштаб поделился деталями попадания

Реклама
10:27

Мобилизация в Украине: в Раде выступили за снижение мобилизационного возраста - что известно

10:06

"Лишь бы здоровый был": Сергей Притула показал взрослого сына-копию

10:01

Подожгли "конторы чекистов": в России сожгли областное управление ФСБВидео

10:00

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке

09:51

2 самых вкусных кляра для рыбы: повара поделились рецептами, которые готовятся моментальноВидео

09:37

Во всех районах, кроме одного: в Киеве ухудшилось состояние воздуха

09:32

"Находилась в бреду": путинистка Любовь Успенская в тяжелом состоянии

09:23

"Силы обороны отступили": ситуация на Запорожье может существенно обостриться - Селезнев

08:34

Враг "дышит в спину" возле четырех населенных пунктов: DeepState об успехах РФ

08:34

НАТО не будет сбивать ракеты и дроны над Украиной: в Пентагоне назвали причину

08:26

Готовятся исторические решения: Сибига заинтриговал заявлением после разговора с Блинкеном

Реклама
08:10

Интереснее обстоят дела с Курской группировкоймнение

07:56

"Страшно плохо для военных": эксперт рассказал о новых трудностях для ВСУ

07:45

"Может угрожать международный розыск": Рамина решила наказать беглеца Александра Волошина

07:19

В РФ - мощные пожары на двух НПЗ: что известноВидео

06:47

Остались месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление РФ

06:10

Израиль и Иран сделали "октябрьский сюрприз" для выборов в СШАмнение

04:50

Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этомВидео

04:25

"Не допустите тотального поражения": командир назвал город, который атакует РФ после Угледара

04:04

Почему во Франции нельзя выбрасывать билеты на метро: неожиданное объяснение

03:36

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

03:00

Станет настоящим оберегом: что нужно повесить в доме 4 октября

03:00

Только мегамозг найдет лицо на рисунке: головоломка для гениев за восемь секунд

02:30

Не поняли даже родители: задание по математике для детей озадачило сеть

01:30

Известный украинский дизайнер раскрыл детали романа с мужчиной: "Продолжал любить"

03 октября, четверг
23:51

Украина под атакой Шахедов: раздаются взрывы, громко даже в Киеве

23:25

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

23:16

"Путин именно этого и боится": эксперт сказал, когда разразятся беспорядки в РФ

23:09

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

21:50

"Есть действенная тактика": Зеленский назвал основную потребность Украины для защиты неба

21:45

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунамиВидео

Реклама
21:32

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

21:30

Украине запретили бить по РФ из-за ошибки британского премьера - The Telegraph

21:19

"От меня мало что осталось": 77-летний Элтон Джон сделал громкое заявление

20:46

Украину может ждать самая массированная атака с сотнями ракет и дронов: что известно

20:39

Доводят до безумия: какие человеческие звуки нравятся котам - точный ответВидео

20:18

Почему рассыпать соль - плохая примета: истоки и значение

20:14

"Может последовать ракетная атака": Свитан предупредил о коварном плане Кремля

20:08

"Чем позже закончится война, тем хуже": назван неутешительный прогноз для украинцевВидео

20:07

"Обстрел" Курской АЭС: в МИД ответили на истерику российских пропагандистовВидео

19:42

Удивительно, но гениально: для чего в кофе сыпать соду - ответ кроется во вкусеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять