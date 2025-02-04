Экспорт металлов принес стране $4,5 миллиарда в 2024 году — Анзин

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Металлургическая отрасль критически важна для экономики Украины, особенно в военное время. Экспорт металлопроката обеспечивает значительный приток валютной выручки, что поддерживает устойчивость платежного баланса страны. К примеру, в 2024 году экспорт металлопроката принес в страну более $4,5 миллиарда. Но при этом украинским металлургам нужно адаптироваться к новым внешним вызовам. Об этом в своей колонке рассказал генеральный директор компании VARTIS Роман Анзин.

Несмотря на позитивные тенденции — украинская металлургия растет второй год подряд, восстанавливаясь после катастрофы 2022 года — отрасль сталкивается с вызовами, рассказывает предприниматель. В частности, речь идет о снижении спроса на сталь в Европе и конкуренции со стороны китайских производителей, установивших рекордные объемы экспорта. Снижение спроса на металл в Европе — долгосрочная тенденция, еще раз подчеркивающая важность борьбы за другие рынки сбыта.

Экспансия на новые рынки требует глубочайшей трансформации. Прозрачность ведения бизнеса, экологические стандарты и социальная ответственность — это три ключевых требования. Для сохранения конкурентоспособности украинские компании уже инвестируют в новые технологии, повышают экологичность производства и адаптируются к потребностям партнеров. Бизнесы, которые игнорируют эти аспекты, рискуют остаться вне глобальных рынков.

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С развитием экспорта с высокой добавленной стоимостью Украина может не только выстоять в войне, но и стать глобальным игроком в послевоенном мире, резюмировал Анзин.

Роман Анзин — генеральный директор компании VARTIS, более 10 лет опыта корпоративного управления. VARTIS — украинский оператор рынка металлопроката, ведущий украинский металлотрейдер.

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