Электроснабжение вернули уже в 863 из 1016 деоккупированных населенных пунктов – ОП

Украинская армия освободила от врага уже 1016 населенных пунктов. Для их восстановления задействованы все силы ГСЧС, коммунальные и дорожные службы, спасатели и волонтеры, сообщил на брифинге заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Газоснабжение обеспечено на 65%, электроэнергия подключена ​​в 863 населенных пунктах. Более половины населенных пунктов снова могут воспользоваться услугами водоснабжения", - отчитался он.

Тимошенко добавил, что в Киевской области работы по обеспечению электроснабжения выполнены на 100%.

"Работы продолжались 45 дней вместо запланированных 60. К восстановительным работам были привлечены более тысячи работников из разных регионов Украины. Питание возобновили у более чем 260 тыс. потребителей", - рассказал заместитель руководителя ОП.

Работа АЗС в освобожденных городах, поселках и селах Украины возобновлена ​​на 49%. В 305 деоккупированных населенных пунктах возобновили работу учреждения медицины, в 80% - заработали отделения Укрпошты.

Кроме этого, по словам Тимошенко, каждый день через государственную границу в Украину поступают гуманитарные грузы. В общей сложности в страну уже направили более 360 тыс. тонн помощи. Крупнейшими получателями гуманитарной помощи из-за границы автомобильным транспортом являются Львовская область и Киев.

"Только за последнюю неделю завезли 29 тыс. тонн гуманитарной помощи, среди которой продукты питания, одежда, лекарства, товары военного назначения, мебель, автомобили, генераторы и тепловизоры. Особый пункт – бензин и дизельное топливо. Только за сутки через Львовскую таможню были доставлены почти 1,5 тыс. тонн топлива", - привел данные Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал о ходе восстановительных работ в Киевской области. Из-за боевых действий в пристоличном регионе были разрушены более 4 тыс. жилых домов в 46 громадах из 69.