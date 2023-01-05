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Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

5 января 2023, 09:08
Это будет первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.
​Успенский собор Киево-Печерской лавры ​
УПЦ МП выселили из двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов / Фото pomisna.info

7 января 2023 года – в праздник Рождества Христова по юлианскому календарю — митрополит Епифаний, возглавляющий Православную церковь Украины, впервые проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Как сообщили на официальном сайте ПЦУ, церковь получила разрешение на Божественную литургию.

Она начнется 7 января в 9:00. Это будет первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской лавре.

"После получения соответствующего разрешения информируем верных и общественность, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Когда в Украине празднуют Рождество

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину начал активно обсуждаться вопрос о дате празднования Рождества. В ПЦУ разрешили верующим отмечать праздник 25 декабря или 7 января по желанию.

В нашей культуре празднование Рождества Христова 25 декабря было принято до 1918 года, пока коммунисты не захватили и не оккупировали Украину.

24 декабря главы ПЦУ и Украинской греко-католической церкви обсудили необходимость реформы церковного календаря. Они договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

Промежуточные результаты опроса в приложении Дія показали, что большинство украинцев отмечает Рождество 25 декабря. Таким образом, Украина присоединяется к западному миру с его традициями и праздниками.

УПЦ МП "выселили" из Киево-Печерской Лавры

Срок аренды Украинской православной церкви Московского патриархата двух главных храмов Киево-Печерской лавры – Успенского и Трапезного соборов, принадлежащих государству — истек 31 декабря 2022 года.

1 января УПЦ МП не пустили на территорию соборов.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не забирать у УПЦ МП храмы на территории Лавры.

Однако, несмотря на его уговоры, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ведомство не будет рекомендовать Лаврскому заповеднику продолжать соглашение с УПЦ МП.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря 2022 годка заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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