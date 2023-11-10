ЕС может не успеть передать Украине миллион боеприпасов до марта – Bloomberg

Евросоюз вряд ли сможет вовремя выполнить взятое на себя обязательство по поставке боеприпасов украинским военным.

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ЕС может не успеть передать Украине миллион боеприпасов до марта/ Командование Объединенных сил ВСУ, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

Европейский Союз вряд ли сможет выполнить свое обязательство о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года.

Об этом Евросоюз предупредил страны-члены, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По состоянию на это время Украина получила около 30% от того количества боеприпасов, которое ей обещали.

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В издании отмечают, что, исходя из объема подписанных контрактов, ЕС рискует не достичь своей цели. Представитель Европейской дипломатической службы отказался комментировать ситуацию.

Также в издании обратили внимание, что для Украины получение таких боеприпасов становится всё более нужным, чтобы противостоять стране-агрессору России, которая нарастила собственное производство. Во время встреч на этой неделе некоторые страны-члены Евросоюза отмечали, что поставки России от Северной Кореи еще более подчеркивают, что для ЕС нужно быть более эффективными в предоставлении помощи Украине.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Франция выделит Украине еще 200 млн евро. 7 ноября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о решении выделить дополнительную помощь Украине. В частности, 200 миллионов евро будут выделены на то, чтобы украинская армия продолжила закупку французской техники, отправят их в Фонд поддержки Украины.

В США "сделали шаг" к одобрению передачи российских активов Украине. Законопроект о российских активах уже прошел комитет Палаты представителей, теперь его направят в Конгресс.

Между тем в Пентагоне заявили, что пакеты оборонной помощи Украине станут меньше, ведь в резерве остался $1 млрд. Минобороны США призывает Конгресс одобрить дополнительное финансирование как можно скорее.

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