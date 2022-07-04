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Ешьте круассаны и ходите в кафе: боец ВСУ обратился к украинцам с трогательной речью

4 июля 2022, 14:37

Как говорит боец Павел Вышебаба, главная задача всех украинцев сейчас ‒ быть максимально эффективными на своем месте и не впадать в уныние.

ВСУ, кофе
Боец ВСУ Павел Вышебаба обратился к украинцам с трогательной речью / instagram.com/vyshebaba/ и ktkrzakusan / Flickr

Украинцам ничуть не стоит стыдиться ни своих походов в тылу в кафе, ни встреч с друзьями. Об этом заявил боец ВСУ и известный общественный деятель Павел Вышебаба, сообщает "24 канал".

"Мы прекрасно понимаем, что все не могут быть на фронте. У нас сейчас один человек на фронте, а девять – в тылу. Пожалуйста, работайте, ешьте круассаны в кафе, живите полной жизнью. Наслаждайтесь этими минутами. Возможно, будет ротация, и мы поедем и тоже съедим свои круассаны", – подчеркнул он.

Вышебаба также отметил, что главная задача всех украинцев сейчас ‒ быть максимально эффективными на своем месте. А человек, который находится в подавленном состоянии, таким быть не может в принципе.

"Поэтому мы обязаны поднимать свой боевой дух и быть постоянно в настроении, работать и помогать фронту ради тех, кто уже погиб и сейчас работает на победу. Если для этого вам нужно пойти в кафе и съесть круассан ‒ ешьте на здоровье", – подытожил военнослужащий.

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    Напомним, ранее офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко говорил, что украинцы должны поставить жирную точку в войне с Россией, закончив ее победой над оккупантами - для того, чтобы последующие поколения не получили войну "в наследство", а жили в мире и безопасности в свободной стране.

    "И выходит, что мы передали ее в наследство уже следующему поколению. И вот это мнение не дает мне покоя. Я не хочу, чтобы мы это передавали по наследству еще дальше. Я не хочу, чтобы мои дети должны заканчивать то, что я не закончил. То, что мы все не закончили", – отметил офицер.

    Украинский писатель, кандидат исторических наук и младший сержант ВСУ Назар Разлуцкий обратился к странам Запада с призывом не предлагать украинцам сдаться России, а помогать неустанно оружием, деньгами или санкциями.

    "Нам не нужны предложения сдаться. Если вы не готовы воевать вместе с нами против взбешенного врага, то помогите нам оружием, деньгами, санкциями. Нам нужно очень много всего, чтобы победить Россию и, таким образом, резко снизить уровень глобального кризиса. Но в нас является главным мотивом ", – написал боец.

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    Автор: Егор Бунин
    ВСУ новости Украины война России и Украины
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