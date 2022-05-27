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"Не предлагайте нам сдаться, лучше помогите": обращение украинского бойца-историка к Западу покорило Сеть

27 мая 2022, 19:19

По словам ученого-историка и младшего сержанта ВСУ Назара Разлуцкого, украинцы будут либо бороться до победы, либо до последней капли крови.

ВСУ, Назар
Обращение украинского бойца-историка к Западу покорило Сеть / Facebook и УНИАН

Украинский писатель, кандидат исторических наук и младший сержант ВСУ Назар Разлуцкий обратился к странам Запада с призывом не предлагать украинцам сдаться России, а помогать неустанно оружием, деньгами или санкциями. Свой призыв украинский воин выложил в Facebook.

По его словам, власти Украины и украинцы будут либо бороться до победы, либо до последней капли крови.

"Нам не нужны предложения сдаться. Если вы не готовы воевать вместе с нами против взбешенного врага, то помогите нам оружием, деньгами, санкциями. Нам нужно очень много всего, чтобы победить Россию и, таким образом, резко снизить уровень глобального кризиса. Но в нас является главным мотивом ", – написал Разлуцкий.

Боец ВСУ отметил, что испытывает глубокое отвращение к западным политикам, которые предлагают украинцам сложить оружие и согласиться на потерю территорий.

"Когда устами политиков Франции, Италии, Германии и других стран нам предлагают сложить оружие, согласиться на потерю территорий, предоставить России какие-то гарантии безопасности (Абсурд! России не нужны никакие гарантии безопасности, это ее соседям нужны гарантии от угрозы с их стороны), то я чувствую ярость и глубокое отвращение", – подытожил Разлуцкий.

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Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что РФ и высшее руководство этого государства понимают только язык силы.

Интеллектуальные диалоги не помогут в общении с "гопником", который говорит угрозами, считает чиновник.

Российские войска в Украине ненавидят и не переваривают все люди. Украина нуждается в оружии, чтобы вернуть Россию в адекватное состояние. Украинская армия, в отличие от военных подразделений врага, не бомбит мирные российские города.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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