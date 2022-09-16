Есть 2 причины: эксперт пояснил, что тормозит контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Эксперт пояснил, что тормозит контрнаступление ВСУ на Херсонщине/ скриншот, УНИАН

Удачная Харьковская контрнаступательная операция – следствие комплексных действий стратегического отвлечения внимания противника и концентрации его сил на другом направлении. На Херсонском направлении ситуация абсолютно иная. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Он также отметил, что Херсонская область действительно является очень сложным военным объектом. По словам Черника ‒ регион в основном представляет из себя голую степь, в отличие от других оперативных направлений ВСУ, где есть мощные леса. А это крайне важно для маскировки и скрытого передвижения войска.

Также важная деталь – большая часть гидросооружений, это полноводные реки, которые очень сложно одолеть.

"Переходить относительно "сухую" реку легче, о чем говорится ‒ на Юго-Востоке Оскол и Северский Донец на лето опускаются, то танки и БТРы могут перейти вброд. С точностью до наоборот все на Херсонском направлении – вода высокая, а значит, нужно мастерить понтонные переправы. Должны понимать, что это сложные инженерные сооружения и легкая мишень для артиллерии. Итак, степь плюс высокая вода – абсолютно логично, что наши войска будут продвигаться не так быстро ", – говорит Черник.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

Ранее сообщалось, что Германия планирует передать Украине 16 танков, которые способны в боевых условиях наводить переправы. Об этом сообщило Министерство обороны Германии. Танковые мостоукладчики Biber можно использовать для прохождения через воду или другие препятствия.

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