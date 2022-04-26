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Есть кандидаты получше: Арестович объяснил, почему Украине нет смысла убивать Соловьева

26 апреля 2022, 11:26

Владимир Соловьев говорит столько бреда, что дискредитирует всю пропагандистскую машину. Потому этот рупор Кремля, наоборот, нужно беречь.

Соловьев, Путин
25 апреля Путин заявил, что якобы готовилось покушение на пропагандиста Владимира Соловьева / Фото kremlin.ru

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил на обвинения ФСБ РФ в якобы подготовке покушения на российских пропагандистов, среди которых был и Владимир Соловьев.

По его словам, убивать именно этот рупор Кремля нет смысла, поскольку Соловьев говорит столько бреда, что наоборот дискредитирует всю пропагандистскую машину.

Как сказал Арестович в эфире Фейгин Live, если бы была возможность кого-то ликвидировать в Москве, то выбрали бы точно не этого пропагандиста. Там ведь есть много кандидатов получше.

"Его нельзя уничтожать, потому что он - наиболее эффективное оружие против российской пропаганды. Он несет такой бред, что нет лучшего способа опровергнуть кремлевские сказки", – сказал советник ОП.

Арестович добавил, что слушая "агитки" этого сливного бачка пропаганды, каждый уже мог догадаться, что это не совсем правда. Потому Соловьева, наоборот, нужно беречь.

"Покушение" на Соловьева

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля вышел из бункера и заявил, что якобы были задержаны какие-то "неонацисты, готовившиеся к убийству" известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - сообщили в ФСБ РФ.

Служба безопасности Украины заявила, что у ведомства нет никаких планов по убийству кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. В пресс-службе отметили, что это очередной "креатив" ФСБ РФ.

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