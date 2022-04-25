В СБУ ответили на обвинения Путина в подготовке "убийства" кремлевского пропагандиста Соловьева

Соловьев / скриншот

Служба безопасности Украины заявила, что у ведомства нет никаких планов по убийству кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

В пресс-службе отмечают, что это очередной "креатив" ФСБ РФ.

"СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории", – говорится в заявлении спецслужбы.

СБУ заявила, что Соловьев является не общественным деятелем, а пропагандистом и российским аналогом Геббельса – он обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

"У СБУ нет никаких планов по убийству В. Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", – добавили в СБУ.

"Покушение" на Соловьева

Президент РФ Владимир Путин 25 апреля вышел из бункера и заявил, что якобы были задержаны какие-то "неонацисты, готовившиеся к убийству" известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации "National Socialism/White Power"* ("Национал-социализм/Белая сила, власть"*) - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - сообщили в ФСБ РФ.

Италия арестовала виллы Соловьева

В начале марта стало известно, что власти Италии наложила арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

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