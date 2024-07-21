Есть ли риск наступления РФ на Сумщину: ответ эксперта

По словам Жмайло, угроза существует для приграничья, где продолжаются постоянные вылазки диверсионно-розыскных групп.

https://glavred.info/ukraine/est-li-risk-nastupleniya-rf-na-sumshchinu-otvet-eksperta-10581932.html Ссылка скопирована

Дмитрий Жмайло оценил риски для Сумской области / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, facebook.com/dmytro.zhmailo

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло оценил угрозу наступления российских оккупантов на Сумы.

По его словам, угроза существует для приграничья, где продолжаются постоянные вылазки диверсионно-розыскных групп.

"В частности, мы помним, как россияне забежали сфотографировались в центре пограничного села и выбежали обратно. Кроме ДРГ, это и нападения на пограничные заставы, массированные обстрелы, в том числе с применением КАБ", - сказал Жмайло в интервью Главреду.

видео дня

Он подчеркнул, что украинско-российское приграничье - это та самая линия фронта.

"Но если говорить о сборе группировки, которая готова отправиться на Сумщину, то такой угрозы пока нет", - резюмировал Жмайло.

Ситуация на Сумщине

9 июня армия страны-агрессора России осуществила ограниченное трансграничное вторжение в Сумскую область. Впрочем, оккупантам не удалось обеспечить длительное присутствие в регионе и в Рыжевке.

25 июня спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что вблизи Сумской области - с российской стороны границы - фиксируется уменьшение активности ДРГ. В настоящее время у оккупантов недостаточно ресурсов для возможного прорыва на этот участок. Однако угроза диверсионных групп "никуда не исчезает".

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что пока оккупанты не разрешат ситуацию на Харьковщине, подготовки ко вторжению на Сумском направлении не будет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред