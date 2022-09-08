УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Есть прогресс: генерал США поведал подробности контрнаступления ВСУ

8 сентября 2022, 20:39

Украина с начала этого месяца перешла в наступление на юге, чтобы перехватить оперативную и стратегическую инициативу.

ВСУ, войска РФ
Генерал США рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Контрнаступление ВСУ на юге Украины находится на "ранних стадиях", сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") на авиабазе в Германии.

Он сказал, что Украина с начала этого месяца перешла в наступление на юге, чтобы перехватить оперативную и стратегическую инициативу.

"Это наступление продолжается. Это наступление находится на ранних стадиях, но еще достаточно рано давать полную оценку", - заявил Милли.

Видео дня

В то же время, он добавил, что украинские силы эффективно применяют огневое влияние на противника, чтобы сформировать наземные возможности для дальнейших маневров.

По его словам, украинцы осуществляют очень целенаправленные наступательные атаки. По состоянию на сейчас наблюдается устойчивый прогресс украинцев в этих наступательных действиях.

Генерал США отметил, что не считает перегруженными ВСУ из-за того, что наступательные операции проводятся не только на Херсонщине, но в последнее время и на Харьковщине. Он напомнил, что на Харьковщине все время происходят боевые действия. Кроме того, боевые действия происходят как в контексте обороны, так и наступления, на всем участке линии фронта с севера от Харькова до юга возле Херсона.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

Читайте также:

война в Украине новости Херсона контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:39

Есть прогресс: генерал США поведал подробности контрнаступления ВСУ

20:33

Срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего: у Зеленского раскрыли подробностиВидео

20:33

Умерла королева Великобритании Елизавета IIВидео

20:32

Десятки тысяч убитых и раненых: в США назвали потери Украины в войнеВидео

20:26

"Был задет лицевой нерв": у Пугачевой нашли серьезные проблемы с лицом

Реклама
20:01

Палочки можно выбросить сразу: как и чем категорически нельзя чистить уши

19:56

Украл аджику: оккупант похвастался жене мародерством и пожаловался на потериВидео

19:35

"Москва платит высокую цену за эту войну": Блинкен прибыл к Зеленскому с важным заявлениемВидео

19:34

Минус 14 кг: Данилко начал резко худеть, фото до и после

19:33

Контрнаступление ВСУ: в Сети показали поднятие украинских флагов на ХарьковщинеФотоВидео

19:20

Эволюция "человека андроповского" невозможнамнение

19:11

"Поблагодарил за помощь": Зеленский сообщил первые детали встречи с Блинкеном

19:03

Кадыровцев убрали с фронта: чем сейчас занимаются чеченские "тиктокеры"

19:03

Гороскоп на завтра, 9 сентября 2022: Тельцам – потери, Скорпионам – вещие сны, Водолеям – обманВидео

18:55

"Самое страшное слово... Был...": Даниэль Салем оплакивает смерть побратима на фронте

18:46

Сокрушительные удары HIMARS: ВСУ уничтожили более 400 целей РФ - генерал СШАВидео

18:42

Налетит ураган и Украина будет плавать: синоптики рассказали о мощной атаке опасного циклонаВидео

18:36

ТОП-10: какие продукты нужно обязательно есть каждый день и почему

18:16

HIMARS и ракеты HARM: что получит Украина из нового пакета помощи от СШАВидео

17:57

Оккупантам отрезают пути отступления: ВСУ разбили две переправы РФ на ХерсонщинеВидео

Реклама
17:53

Меркель и Берлускони – не авторитеты: Подоляк раскритиковал идею "посредников" между Украиной и РФВидео

17:50

Бывшая жена Виталия Кличко показала обнаженное постельное фото

17:25

"Украинцы разошлись, нам конец": оккупанты пожаловались на ад под Изюмом - перехватВидео

17:02

Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

16:51

Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

16:49

ВСУ сделали "харакири" оккупанту з позывным "Якудза": якут не пережил визит на Харьковщину

16:41

Россия ударила ракетами по Кривому Рогу: все подробностиВидео

16:28

Эрдоган цинично поддержал шантаж Путина и заявил, что не против поставок зерна из РоссииВидео

16:26

Люди добавляют горчицу в воду во время мытья пола: зачем они так делают

16:22

ВСУ ведут контрнаступление на Харьковщине, освобождаются населенные пункты – СинегубовВидео

16:17

В Крыму рассказали о новой "бавовне": у аэродрома под Саками огромный столб дымаВидео

15:45

Приметы на 9 сентября: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь огромную удачуВидео

15:35

"Их там всех парализовало": Данилко прокомментировал "красноречивое" молчание Пугачевой о войне

15:29

Пробили оборону РФ: ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на двух направленияхВидео

15:29

Армия Украины наступает на войска РФ: в Пентагоне заявили об очевидном успехе украинцев на поле бояВидео

15:22

К королеве срочно выехали принц Чарльз и Уильям: Елизавете II резко стало плохоВидео

15:22

Усекновение главы Иоанна Предтечи: картинки, душевные поздравления к светлому дню

15:17

Бить танки РФ с воздуха: Норвегия вооружит ВСУ дальнобойными ракетами HellfireВидео

15:12

Королёва заявилась в Кремль без лифчика

15:02

Пес Патрон эксклюзивно в Сніданку з 1+1: как стал пиротехником и почему хозяин называет его термитомВидео

Реклама
15:01

Кровавый теракт в Еленовке: ООН займется расследованием убийства украинских военныхВидео

14:58

В Мелитополе "бавовна": прогремели взрывы по адресам предателейВидео

14:52

Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минутВидео

14:31

Российские депутаты требуют отстранить Путина: диктатора обвиняют в госизмене

14:23

На Херсонщине морпехи уничтожили взводный пункт РФ: оккупанты бежали, бросив позицииВидео

14:20

"Не приезжайте, вам здесь не рады": Польша и еще три страны закроют въезд россиянам с 19 сентябряВидео

14:17

Участились "хлопки": Гайдай рассказал о хороших перспективах в Луганской областиВидео

14:14

Блинкен на фоне мощного контрнаступления ВСУ прибыл в Украину: готовится встреча с ЗеленскимВидео

14:04

14-летняя дочь Евгения Кошевого засветилась в объятиях нового бойфренда

13:43

Новые iPhone 14: все, что нужно знать перед покупкой смартфона новости компании

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтра
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять