Есть прогресс: генерал США поведал подробности контрнаступления ВСУ

Генерал США рассказал о контрнаступлении ВСУ на юге / Коллаж ОК Юг, УНИАН

Контрнаступление ВСУ на юге Украины находится на "ранних стадиях", сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5") на авиабазе в Германии.

Он сказал, что Украина с начала этого месяца перешла в наступление на юге, чтобы перехватить оперативную и стратегическую инициативу.

"Это наступление продолжается. Это наступление находится на ранних стадиях, но еще достаточно рано давать полную оценку", - заявил Милли.

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В то же время, он добавил, что украинские силы эффективно применяют огневое влияние на противника, чтобы сформировать наземные возможности для дальнейших маневров.

По его словам, украинцы осуществляют очень целенаправленные наступательные атаки. По состоянию на сейчас наблюдается устойчивый прогресс украинцев в этих наступательных действиях.

Генерал США отметил, что не считает перегруженными ВСУ из-за того, что наступательные операции проводятся не только на Херсонщине, но в последнее время и на Харьковщине. Он напомнил, что на Харьковщине все время происходят боевые действия. Кроме того, боевые действия происходят как в контексте обороны, так и наступления, на всем участке линии фронта с севера от Харькова до юга возле Херсона.

Что известно об успехах ВСУ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.

Успешными контрнаступательными действиями отличились бойцы стрелкового батальона Национальной гвардии совместно с 63 батальоном 103-й бригады территориальной обороны.

"Мы показали Росгвардии, куда им нужно идти и за каким кораблем. Освобождаем нашу землю клочок за клочком, село за селом. За нами победа. Слава Украине!", – заявили украинские военные в опубликованном обращении.

Кроме того, в воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области.

Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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