Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт

Боеприпас имеет калибр в сантиметрах - то есть 300 миллиметров, что соответствует калибру РСЗО.

https://glavred.info/ukraine/est-tolko-odno-sredstvo-kak-mozhno-sbivat-dalnoboynye-bomby-rf-ekspert-10556705.html Ссылка скопирована

/ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, УНИАН, скрин

Россия начала применять в Украине модернизированные авиабомбы УМПБ Д-30 СН, оборудованные модулем с раскрывающимися крыльями и реактивным двигателем, которые могут корректировать направление движения во время полета.

Снаряды для таких бомб (до 1,5 тонн взрывчатки) используются старые, давно стоящие на вооружении, но добавляют к ним выдвижные крылья и систему спутниковой навигации, благодаря чему увеличивается дальность (до 60 км.), а сбрасывают их самолеты Су-34 и Су-35, говорится в материале Currenttime.

Как пояснил авиационный эксперт Валерий Романенко, главное отличие такого модернизированного снаряда от обычной управляемой авиабомбы – в способе запуска. "Это боеприпас, который можно сбрасывать как с самолета, так и выстреливать из пусковых установок РСЗО – ракетных систем залпового огня. В этом и есть основное отличие", - говорит он.

видео дня

Эксперт пояснил, что этот боеприпас имеет калибр в сантиметрах - то есть 300 миллиметров, что соответствует калибру ракетных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо". При этом до начала полномасштабной войны в Украине такие бомбы не брались на вооружение, а сейчас проходят испытание, поэтому Россия использует эти боеприпасы "штучно", а не массово.

"Его можно сбрасывать с расстояния, сейчас есть такая оценка, что у него дальность полета – где-то 50-70 километров. В первый раз россияне использовали такой боеприпас 8 марта. Но они используют его поштучно, пока это идут войсковые испытания. То есть массового удара этими боеприпасами пока можно не опасаться", - говорит он.

При этом Романенко согласен с утверждением о том, что у Киева нет средств, чтобы противостоять таким авиабомбам, сбивая их. Поэтому украинские военные концентрируются на носителях этих бомб – самолетах Су.

"Этим занимается (сбивает такие боеприпасы) единственная в мире страна – Израиль. У нее есть [система ПВО] "Железный купол", у нее есть высокая концентрация зенитно-ракетных комплексов всех видов: дешевых, дорогих, малой, средней, большой дальности. Она может себе позволить сбивать эти боеприпасы, и то она сейчас готовит безбоеприпасные системы поражения, то есть лазерные системы. Ни одна [другая] страна в мире, включая НАТО и Соединенные Штаты, не способна длительное время сбивать такие боеприпасы – у нее просто не хватит ракет. Поэтому борьба идет в основном с носителями. Сейчас пытаются сбивать носители", - добавил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, научный сотрудник музея Национального авиационного университета (НАУ).

Напомним, 27 марта РФ впервые с 2022-го сбросила на Харьков авиабомбы: под ударом оказались многоэтажки. Захватчики применили авиабомбы УМПБ Д-30. В результате удара были повреждены 14 многоэтажных домов и учебное заведение. Известно об одном погибшем и по меньшей мере 18 раненых, среди которых есть ребенок.

Позже в ВСУ назвали детали применения Россией новых бомб. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что эти авиабомбы имеют большую мощность, чем ракеты.

Ранее эксперты раскрыли особенности новых бомб РФ УМПБ Д-30СН. Использование этих бомб может оказаться массовым, а не единичным, считают аналитики.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред