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"Это политическое самоубийство": эксперт рассказал, ударит ли Путин ядеркой по Украине

Руслана Заклинская
26 ноября 2024, 02:14
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Использование ядерного оружия имеет серьезные политические последствия и может быть так же непредсказуемым и опасным, как химическое оружие, отметил Павел Лакийчук.
'Это политическое самоубийство': эксперт рассказал, ударит ли Путин ядеркой по Украине
Насколько реальна угроза ядерного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Вероятность ядерного удара РФ по Украине всегда существует
  • МБР не подходят для ударов по Украине, однако Путин имеет другие системы ядерного поражения
  • Использование ядерного оружия станет политическим самоубийством для любого лидера

Угроза ядерного удара по Украине существует всегда. Однако применение ядерного оружия любым лидером фактически станет политическим самоубийством. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Если говорить о ядерном ударе по Украине, то такая вероятность существует всегда. Для этого МБР точно не нужны", - отметил эксперт.

По его словам, МБР не предназначена для ударов на таких расстояниях. В то же время Путин имеет в арсенале различные системы ядерного поражения, в частности ракеты Х-50, Х-555, Х-101, запускаемые с самолетов стратегической авиации Ту-95 или Ту-160, а также "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" - все они способны нести ядерную боеголовку.

"Вопрос заключается в том, что будет, если используют? Что дальше? Весь мир боится ядерной войны, ядерной эскалации. Эта прививка Хиросимы и Нагасаки действует и будет действовать. Но часто те, кто рассматривают практическое и теоретическое применение ядерного оружия, понимают, что это - как химическое оружие, которое тоже запрещено", - подчеркнул Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что использование ядерного оружия имеет серьезные политические последствия. Лакийчук сравнил его с химическим оружием, которое хотя и запрещено, не применяется из-за своей неэффективности и непредсказуемости. Подобно химическому оружию, ядерное оружие может нанести вред не только врагу, но и своим собственным силам.

"Мне кажется, да и большинство политиков так считает, что ядерный удар - это политическое самоубийство. И неважно, кем он осуществлен: Путиным, Ким Чен Ыном, аятолами, Байденом или еще кем-то из лидеров", - добавил он.

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Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Ракетный удар РФ по Украине - прогнозы

Напомним, 21 ноября страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составляло 15 минут.

Также 22 ноября было сообщено о закрытии воздушного пространства РФ с 06:00 до 22:00 из-за возможных новых испытаний на полигоне Капустин Яр. Военный обозреватель Денис Попович считает, что это может быть сигналом к возможному удару по Украине баллистической ракетой "Кедр", которую ранее запустили по Днепру.

Как сообщал Главред, по словам аналитика Дмитрия Снегирева, Пентагон не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что ключевые партнеры России (Китай и Индия) категорически против использования тактического ядерного оружия, что ограничивает возможности Кремля.

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Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".

Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.

Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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