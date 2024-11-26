'Это политическое самоубийство': эксперт рассказал, ударит ли Путин ядеркой по Украине

Главные тезисы:
- Вероятность ядерного удара РФ по Украине всегда существует
- МБР не подходят для ударов по Украине, однако Путин имеет другие системы ядерного поражения
- Использование ядерного оружия станет политическим самоубийством для любого лидера
Угроза ядерного удара по Украине существует всегда. Однако применение ядерного оружия любым лидером фактически станет политическим самоубийством. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.
"Если говорить о ядерном ударе по Украине, то такая вероятность существует всегда. Для этого МБР точно не нужны", - отметил эксперт.
По его словам, МБР не предназначена для ударов на таких расстояниях. В то же время Путин имеет в арсенале различные системы ядерного поражения, в частности ракеты Х-50, Х-555, Х-101, запускаемые с самолетов стратегической авиации Ту-95 или Ту-160, а также "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" - все они способны нести ядерную боеголовку.
"Вопрос заключается в том, что будет, если используют? Что дальше? Весь мир боится ядерной войны, ядерной эскалации. Эта прививка Хиросимы и Нагасаки действует и будет действовать. Но часто те, кто рассматривают практическое и теоретическое применение ядерного оружия, понимают, что это - как химическое оружие, которое тоже запрещено", - подчеркнул Лакийчук.
Эксперт подчеркнул, что использование ядерного оружия имеет серьезные политические последствия. Лакийчук сравнил его с химическим оружием, которое хотя и запрещено, не применяется из-за своей неэффективности и непредсказуемости. Подобно химическому оружию, ядерное оружие может нанести вред не только врагу, но и своим собственным силам.
"Мне кажется, да и большинство политиков так считает, что ядерный удар - это политическое самоубийство. И неважно, кем он осуществлен: Путиным, Ким Чен Ыном, аятолами, Байденом или еще кем-то из лидеров", - добавил он.
Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:
Ракетный удар РФ по Украине - прогнозы
Напомним, 21 ноября страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составляло 15 минут.
Также 22 ноября было сообщено о закрытии воздушного пространства РФ с 06:00 до 22:00 из-за возможных новых испытаний на полигоне Капустин Яр. Военный обозреватель Денис Попович считает, что это может быть сигналом к возможному удару по Украине баллистической ракетой "Кедр", которую ранее запустили по Днепру.
Как сообщал Главред, по словам аналитика Дмитрия Снегирева, Пентагон не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что ключевые партнеры России (Китай и Индия) категорически против использования тактического ядерного оружия, что ограничивает возможности Кремля.
Читайте также:
- Угроза ракетного удара РФ по центру Киева: у Зеленского сделали заявление
- Удар "Кедром" по Днепру: в ГУР назвали количество ядерных ракет-носителей у РФ
- Удар ракетой "Кедр": в Генштабе заговорили о передаче ВСУ комплекса THAAD - СМИ
Кто такой Павел Лакийчук?
Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность".
Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах.
Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред