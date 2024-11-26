'Это политическое самоубийство': эксперт рассказал, ударит ли Путин ядеркой по Украине

Использование ядерного оружия имеет серьезные политические последствия и может быть так же непредсказуемым и опасным, как химическое оружие, отметил Павел Лакийчук.

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Насколько реальна угроза ядерного удара по Украине / Коллаж: Главред, фото: Кремль, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

Вероятность ядерного удара РФ по Украине всегда существует

МБР не подходят для ударов по Украине, однако Путин имеет другие системы ядерного поражения

Использование ядерного оружия станет политическим самоубийством для любого лидера

Угроза ядерного удара по Украине существует всегда. Однако применение ядерного оружия любым лидером фактически станет политическим самоубийством. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

"Если говорить о ядерном ударе по Украине, то такая вероятность существует всегда. Для этого МБР точно не нужны", - отметил эксперт.

По его словам, МБР не предназначена для ударов на таких расстояниях. В то же время Путин имеет в арсенале различные системы ядерного поражения, в частности ракеты Х-50, Х-555, Х-101, запускаемые с самолетов стратегической авиации Ту-95 или Ту-160, а также "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры" - все они способны нести ядерную боеголовку.

"Вопрос заключается в том, что будет, если используют? Что дальше? Весь мир боится ядерной войны, ядерной эскалации. Эта прививка Хиросимы и Нагасаки действует и будет действовать. Но часто те, кто рассматривают практическое и теоретическое применение ядерного оружия, понимают, что это - как химическое оружие, которое тоже запрещено", - подчеркнул Лакийчук.

Эксперт подчеркнул, что использование ядерного оружия имеет серьезные политические последствия. Лакийчук сравнил его с химическим оружием, которое хотя и запрещено, не применяется из-за своей неэффективности и непредсказуемости. Подобно химическому оружию, ядерное оружие может нанести вред не только врагу, но и своим собственным силам.

"Мне кажется, да и большинство политиков так считает, что ядерный удар - это политическое самоубийство. И неважно, кем он осуществлен: Путиным, Ким Чен Ыном, аятолами, Байденом или еще кем-то из лидеров", - добавил он.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Смотрите видео Павла Лакийчука Главреду о ядерном шантаже Путина:

Ракетный удар РФ по Украине - прогнозы

Напомним, 21 ноября страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру баллистической ракетой, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепре составляло 15 минут.

Также 22 ноября было сообщено о закрытии воздушного пространства РФ с 06:00 до 22:00 из-за возможных новых испытаний на полигоне Капустин Яр. Военный обозреватель Денис Попович считает, что это может быть сигналом к возможному удару по Украине баллистической ракетой "Кедр", которую ранее запустили по Днепру.

Как сообщал Главред, по словам аналитика Дмитрия Снегирева, Пентагон не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия против Украины. Он подчеркнул, что ключевые партнеры России (Китай и Индия) категорически против использования тактического ядерного оружия, что ограничивает возможности Кремля.

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Кто такой Павел Лакийчук? Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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