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Финиша пандемии COVID-19 может не быть: Ляшко сделал прогноз о возвращении к "нормальной жизни"

22 октября 2021, 12:46
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В Украине каждые 2-3 недели число случаев коронавируса удваивается, заболеваемость стремительно растет, сказал Виктор Ляшко.

Ляшко
Коронавирус может не исчезнуть никогда, но люди могут вернуться к нормальной жизни в условиях циркуляции вируса, - Ляшко / УНИАН

Пандемия COVID-19 может никогда не исчезнуть, однако люди могут вернуться к нормальной жизни, при которой вирус продолжит распространяться, но станет сезонной эпидемией, как грипп. Заболеваемость по стране продолжает быстро расти – каждые 2-3 недели число зафиксированных случаев удваивается. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал глава Минздрава в пятницу, 22 октября, в ходе часа вопросов к правительству в парламенте, эпидемия коронавирусной инфекции может не завершиться. Однако существует вероятность, при которой COVID-19 превратится в сезонную болезнь. И тогда люди смогут вернуться к нормальной жизни.

"Всех интересует ответ на вопрос: когда это все закончится. Неприятная новость в том, что ковид может не исчезнуть никогда. Хорошая - мы можем вернуться к нормальной жизни с циркуляцией вируса среди нас", - отметил Ляшко.

Кроме того, он предупредил о том, что каждые 2-3 недели число заразившихся COVID-19, удваивается. Заболеваемость растет стремительными темпами.

"На этот раз кривая заболеваемости стремительно растет, каждые 2-3 недели количество случаев COVID-19 удваивается", - добавил министр.

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Виктор Ляшко подчеркнул, что количество телефонных звонков на линию 103 уже установило исторический рекорд. Также зафиксирован исторический максимум числа выездов бригад скорой помощи и количества госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 22 октября, за минувшие сутки в Украине установлено 23 785 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы 5 141 человек. Выздоровели 8 530 человек. Погибли 615 людей. Больше всего подтвержденных случаев коронавируса установлено во Львовской (1647), Днепропетровской (1641), Одесской (1484), Запорожской областях (1391) и Киеве (1323).

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что государство прогнозирует пик заболеваемости в стране в конце октября и до середины ноября. Постепенный спад ожидают до конца года и в первом квартале 2022 года.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине, которые ранее прогнозировали на ноябрь, может случиться и раньше. Скорее всего, ситуация стабилизируется не раньше января.

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Минздрав новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 Виктор Ляшко
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