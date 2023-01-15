Фронт за чертой города: ВСУ держат оборону, битва за Соледар продолжается

Журналисты показали движение бронемашин ВСУ из тыла в сторону фронта в направлении Соледара.

ВСУ продолжают бои за Соледар / Скриншот

Украина опровергла заявления России о том, что оккупанты якобы полностью захватили город Соледар в Донецкой области.

Об этом идет речь в материале телекомпании Al Jazeera с линии фронта. Видео опубликовано на портале YouTube.

Журналисты напомнили – президент Владимир Зеленский говорит, что ВСУ все еще ведут бои за Соледар, который Москва хочет закрепить за собой, чтобы помочь в наступлении на близлежащий Бахмут.

При этом главарь группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российский военный истеблишмент в попытке "украсть победу" в Соледаре.

Зеленский назвал распри в России "явным признаком поражения врага".

В материале уточняется, что украинские войска все еще держат окраины Соледара.

При этом отмечается, что признаков общего отхода украинцев ВСУ из Соледара не наблюдается.

Вместе с тем подчеркивается, что есть движение бронемашин ВСУ из тыла в сторону фронта в направлении Соледара.

Журналисты резюмируют, что битва за Соледар продолжается и с этим городом "еще не все решено".

В свою очередь командир аэроразведки ВСУ с позывным Мадяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ.

Теперь фронт находится за пределами Соледара, добавил военный.

Бои за Соледар

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали о ситуации в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области.

Там продолжаются тяжелые бои, противник увеличил количество вагнеровцев и пытается прорвать оборону украинских войск.

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км.

Оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар.

Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н.п. Подгороднее, Опытное и Клещиевка.

За сутки на Соледарском направлении на Донбассе враг осуществил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.

Командованием ВСУ были выделены дополнительные силы и средства на этом направлении, и сейчас делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится - туда будут переброшены дополнительные силы.

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