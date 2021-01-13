Газ по цене в два раза дороже: эксперт объяснил ситуацию с тарифами на коммуналку

Власти заранее договорились с облгазами о цене 10-12 грн за кубометр газа, считает Дмитрий Корнейчук.
Планы по снижению тарифов на газ для населения – это хитрый ход властей, которые заранее договорились с олигархом Дмитрием Фирташем, чтобы облгазы продавали топливо по завышенной цене. Нафтогаз и облагазы по-прежнему будут реализовывать газ по стоимости в два раза дороже, чем он закупался в хранилищах.
Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук, власти под видом снижения цены намерены зафиксировать стоимость, по которой Нафтогаз продает топливо в настоящий момент. Чтобы реализовать такой маневр, цены были заранее завышены по договоренности с облгазами.
"Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин "заморозит" до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт "Нефтегаз". То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил", - утверждает эксперт.Читайте такжеУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ
Теперь, утверждает аналитик, цену решили "закрепить" на уровне 7 грн за кубический метр, однако и Нафтогаз, и облгазы все равно будут продавать топливо в два раза дороже, чем оно закупалось в хранилищах.
"А потом "снизили" цену до 7 грн. И в итоге "Нефтегаз" и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи. Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн. Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!" – подчеркнул Корнейчук.
Тарифы на коммуналку
- Во многих украинских городах 10 января прошли протесты в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Украинцы выступили с призывом вернуть условия оплаты, которые действовали до 1 января 2021 года, когда произошло повышение тарифов.
- По итогам заседания, посвященному вопросам энергетики, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проработать вопрос снижения тарифов на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль 13 января анонсировал намерение властей закрепить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубический метр. Такая цена должна действовать либо до конца отопительного сезона, либо на период карантина.
- В Офисе президента Украины заявили, что вследствие такого решения украинцы будут меньше платить за газ на 30%.