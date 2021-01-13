Газ по цене в два раза дороже: эксперт объяснил ситуацию с тарифами на коммуналку

Нафтогаз и облгазы будут продавать газ в два раза дороже, чем он закупался в хранилищах - эксперт / УНИАН

Планы по снижению тарифов на газ для населения – это хитрый ход властей, которые заранее договорились с олигархом Дмитрием Фирташем, чтобы облгазы продавали топливо по завышенной цене. Нафтогаз и облагазы по-прежнему будут реализовывать газ по стоимости в два раза дороже, чем он закупался в хранилищах.

Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук, власти под видом снижения цены намерены зафиксировать стоимость, по которой Нафтогаз продает топливо в настоящий момент. Чтобы реализовать такой маневр, цены были заранее завышены по договоренности с облгазами.

"Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин "заморозит" до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт "Нефтегаз". То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил", - утверждает эксперт.Читайте такжеУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ

Теперь, утверждает аналитик, цену решили "закрепить" на уровне 7 грн за кубический метр, однако и Нафтогаз, и облгазы все равно будут продавать топливо в два раза дороже, чем оно закупалось в хранилищах.

"А потом "снизили" цену до 7 грн. И в итоге "Нефтегаз" и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи. Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн. Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!" – подчеркнул Корнейчук.

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