Генерал Маломуж оценил, есть ли шансы у русских агрессоров удержать захваченное

Как говорит генерал Николай Маломуж, уровень подготовки ВСУ к наступлению высок и готовность к освобождению временно оккупированных территорий тоже.

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Маломуж, оккупанты / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com/

У русских агрессоров практически отсутствуют шансы удержать оккупированный районы Украины.

Об этом рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Нет, у России нет шансов удержать захваченные территории. Ведь зона боевых действий растянулась на 1200 километров, даже больше. Сил и средств, нужных для такого фронта, сегодня у России нет. Мы подорвали основные профессиональные силы противника, у которых был боевой опыт, ослабили российский спецназ, воздушно-десантные войска, морскую пехоту, проредили "вагнеровцев" на 80% и другие ЧВК, включая "кадыровцев". Соответственно, сейчас у России нет наступательного потенциала ни в живой силе, ни в технике, ни в вооружении, ни в боеприпасах, у нее очень ограниченный ресурс", ‒ сказал он.

Как говорит Маломуж, уровень подготовки ВСУ к наступлению высок и готовность к освобождению временно оккупированных территорий тоже.

"Зато Украина хорошо подготовилась к наступлению, у нее мощные резервы, качественный человеческий ресурс, который прошел и обкатку на фронте, и обучение за рубежом. Мы получили немало боевой техники, ракеты большой дальности Storm Shadow, сформировали серьезные танковые и бронетанковые бригады, получили большое количество боеприпасов. Наша готовность к освобождению территорий очень высока", ‒ сказал он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Главная уязвимость оккупантов, по мнению Маломужа, то, что у них практически нет мотивации к бою.

"В России ничего подобного нет. А, кроме того, у российских вояк нет мотивации. Поэтому у россиян наше наступление вызывает панику. При таких условиях Россия не способна удержать позиции, а, тем более, системно наступать. Поэтому Украина имеет все шансы освободить юг уже в ближайшие месяцы, а в перспективе и восток нашего государства", ‒ подытожил он.

Война России против Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что силы обороны Украины перешли в наступление на определенных направлениях. По словам замглавы Минобороны, украинские войска ведут продвижение на Бахмутском направлении, где занимают важные высоты.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что ВСУ, вероятно, продвинулись на Запорожском направлении и прорвали первую линию обороны российских оккупантов. Кроме того, силы обороны Украины продвинулись и на западе Донетчины.

Журналисты The Washington Post 8 июня написали, что ВСУ якобы начали контрнаступление. Российские пропагандисты сказали, что в Запорожской области обострились военные действия. Украины не подтверждает информацию о "начале контрнаступления".

Смотрите видео, как ВСУ начали наступление на Бахмутском направлении:

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