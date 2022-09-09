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Генерал ВСУ пояснил, почему важна регулярная "бавовна" в Крыму

9 сентября 2022, 13:55

Как говорит генерал-лейтенант ВСУ и экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко, любая такого рода "бавовна" в Крыму очень и очень важна для Украины.

Бавовна, взрыв
Генерал ВСУ пояснил, почему важна регулярная "бавовна" в Крыму / https://ua.depositphotos.com/

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде прокомментировал ситуацию с пресловутыми взрывами во временно аннексированном русскими полуострове Крым.

"Таким образом, прерывается логистическое обеспечение. Причем не только тыловое обеспечение и поставки вооружений и техники, но и боевое. Поскольку были поражены и выведены из строя военные аэродромы. Самые большие потери России – в авиации. Со времен Второй мировой войны такого еще не было. Наши вывели из строя столько авиации врага, что россияне были вынуждены перегнать ее остатки на континентальную часть РФ", - говорит он.

Как говорит Романенко, любая такого рода "бавовна" в Крыму очень и очень важна.

"Соответственно, задействование и боевое применение авиации Россией существенно усложнилось. Теперь РФ нужно больше времени, чтобы задействовать ее. Поскольку время увеличилось, это тоже элемент подготовки и предоставление дополнительных возможностей нашим войскам, ведущим боевые действия на южном направлении и на востоке. Потому это важно, это существенно. И в этом направлении нужно наращивать наши усилия. Однако это зависит от наших возможностей. Это военное искусство – при всех сложностях, при очевидном преимуществе сил врага мы находим возможности концентрировать свои силы на отдельных участках и проводить контрнаступательные действия", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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