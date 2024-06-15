Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

Мирный план Владимира Зеленского проголосован в ООН и его поддержали 140 стран, напомнил Тарас Загородний.

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Тарас Загородний прокомментировал ситуацию вокруг Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, @SwissGov

Для приглашения страны-агрессора России на Глобальный саммит мира, инициированный президентом Владимиром Зеленским, ещё не созрели нужные обстоятельства, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Ведь и Гитлера на Тегеранскую конференцию не приглашали – его "пригласили" уже на Нюрнбергский трибунал после того, как Германия капитулировала. Вот и для приглашения Путина должны сложиться определённые условия", - заявил он в комментарии Главреду.

Эксперт напомнил о том, что мирный план Зеленского проголосован в ООН, его поддержали 140 стран, но Саммит мира будет рассматривать пока что только первые три пункта этого плана.

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"И сейчас Украина продавила возможность наносить удары по территории России. Всё это направляет РФ в правильное русло", - отметил он.

Вместе с тем аналитик считает, что встреча, которую Россия проведёт параллельно с Саммитом мира, будет попыткой показать, что якобы существует альтернативная точка зрения.

"Не думаю, что на этой встрече соберут идиотов, которые будут открыто поддерживать агрессию России против Украины. Скорее всего, там будет звучать очень расплывчатая терминология", - добавил Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление. Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец войне, подчеркнул президент Украины.

Напомним, у Владимира Зеленского ранее раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира. На втором Саммите может обсуждаться дорожная дорожной карта продвижения к миру, говорит Игорь Жовква.

Как ранее сообщалось, эксперт Тарас Загородний рассказал об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира. Пекин и Москва понимают долгосрочные последствия этого саммита, говорит Тарас Загородний.

/ Главред

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