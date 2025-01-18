Глава ГНС Руслан Кравченко встретился с постоянным представителем МВФ в Украине Пришилой Тофано

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Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел первую встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Пришилой Тофано.

Во время этой встречи новый руководитель ГНС подчеркнул, что у налогоплательщиков есть колоссальный спрос на четкую коммуникацию с налоговиками, предоставление качественных консультаций и повышение эффективности цифровых сервисов, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Это, по словам Кравченко, ключевые аспекты, которые должны обеспечить создание прозрачной и современной налоговой системы.

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Постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано поздравила Руслана Кравченко со вступлением в должность и подчеркнула, что назначение полномочного главы ГНС в текущей ситуации является весомым шагом.

Пришила Тофано обсудила с Русланом Кравченко выполнение Меморандума об экономической и финансовой политике, а также реализацию Национальной стратегии доходов Украины. Эти аспекты являются основой стабильности государственных финансов и условием долгосрочного развития Украины.

"Повышение уровня доверия к Налоговой, современная система управления рисками, предотвращение уклонения от уплаты налогов, усиление коммуникации с бизнесом и дальнейшая цифровизация налоговых сервисов - это то, над чем мы уже активно работаем. Еще один важный аспект - кадровая политика и усиление взаимодействия между центральным аппаратом и региональными управлениями ГНС. Эффективная работа и выполнение всех задач без этого невозможны", - отметил Руслан Кравченко.

Активное сотрудничество в проведении структурных реформ в фискальной плоскости и реализация положений Национальной стратегии доходов остаются приоритетами для обеих сторон, сообщили в пресс-службе ГНС Украины.

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