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Стала известна кандидатура временного главы Нацбанка

Новый руководитель призывает сохранить независимость регулятора.

3 июля 2020, 21:24
Рожкова, Нацбанк
Рожкова возглавила Нацбанк / Фото: flickr.com

Временно исполняющей обязанности главы Национального банка Украины 3 июля была назначена Катерина Рожкова, которая ранее занимала должность первой главы Нацбанка.

О своем назначении Рожкова проинформировала в ходе пресс-брифинга.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", — заявила она.

Рожкова призвала президента Владимира Зеленского, правительство и всех без исключения политиков к сотрудничеству. Она отметила, что консолидированная работа позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и законом О НБУ.

Читайте такжеСмолий рассказал, кто осуществлял "политическое давление" на Нацбанк"Для нашей команды „красными линиями" остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения", — подчеркнула Рожкова.

Новая глава НБУ подчеркнула, что осознает всю серьезность ответственности, поэтому остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности, а также эффективной работы финансового сектора. Рожкова пообещала сохранить независимость регулятора.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

Напомним, Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении с должности главы Нацбанка по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому. Смолий утверждал, что решил уволиться из-за "систематического политического давления".

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