Главарь "ДНР" подписал новый "указ": украинцев заставят получить документ боевиков

Боевики устроили "паспортизацию" в оккупированном Донецке / скриншот из видео

На оккупированных районах Донецкой области будет действовать правило, согласно которому украинцы, проживающие в ОРДО и получившие паспорт граждан Украины после апреля 2014 года, вынуждены будут пройти обязательную паспортизацию "ДНР". Об этом говорится в так называемом "указе" об идентификации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Речь идет о том, что для "законного" пребывания на захваченных российско-террористическими войсками территориях Донбасса украинцы должны получить "адресную справку", действие которой – 6 месяцев. Эта справка выдавалась боевикам и ранее для лиц, получивших украинский паспорт после 7 апреля 2014 года для их "легального" пребывания на оккупированных территориях.

При помощи такой "справки" можно было учиться на территории ОРДО, пользоваться услугами местных финансовых учреждений и получать выплаты.

Однако уже с 31 июля "адресная справка" будет выдаваться только в том случае, если в процессе ее оформления стоит отметка о подаче документов на получение так называемого "паспорта ДНР". Следовательно, по завершении действия такой справки украинец должен получить паспорт от боевиков.

Ранее боевик Денис Пушилин переименовал оккупированный Донецк в Сталино. Название будет использоваться несколько раз в году в определенные даты.