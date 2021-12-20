Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

Ольга Голубовская объяснила, кто рискует заразиться Омикроном прежде всего / УНИАН

Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что штамма коронавируса Омикрон, первый случай заражения которым уже зафиксировали в Украине, больше всего стоит опасаться украинцам в возрасте 65+. Именно эта группа населения больше всего подвержена риску заражения.

Показатели заразности Омикрона так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной мере, динамика кривой вертикальна, сказала Голубовская в эфире телеканала Украина 24.

"Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает свою агрессивность. Поэтому пока мы можем констатировать, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", – отметила врач-инфекционист.

Голубовская добавила, что преждевременно надеятся на оптимистичные прогнозы не стоит.

Также инфекционист подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит "ударять" по уже известным группам риска. Поэтому специалисты не дают никаких новых рекомендаций, как защититься от болезни, кроме как системная вакцинация.

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Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

Ранее Главред писал, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили как минимум в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

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