УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

20 декабря 2021, 08:07
Прослушать новость
Остановить

Показатели заразности Омикрона так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной мере, динамика кривой вертикальна.

Голубовская
Ольга Голубовская объяснила, кто рискует заразиться Омикроном прежде всего / УНИАН

Известный врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что штамма коронавируса Омикрон, первый случай заражения которым уже зафиксировали в Украине, больше всего стоит опасаться украинцам в возрасте 65+. Именно эта группа населения больше всего подвержена риску заражения.

Показатели заразности Омикрона так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной мере, динамика кривой вертикальна, сказала Голубовская в эфире телеканала Украина 24.

"Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает свою агрессивность. Поэтому пока мы можем констатировать, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", – отметила врач-инфекционист.

Голубовская добавила, что преждевременно надеятся на оптимистичные прогнозы не стоит.

Также инфекционист подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит "ударять" по уже известным группам риска. Поэтому специалисты не дают никаких новых рекомендаций, как защититься от болезни, кроме как системная вакцинация.

Реклама

Омикрон в Украине

В субботу, 18 декабря, в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская позже уточнила, что пациент находился на лечении в клинике Оберег, а вариант Омикрон удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу".

Ранее Главред писал, что штамм коронавируса Омикрон обнаружили как минимум в 77 странах мира. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус считает, что новых карантинных ограничений не избежать. По его словам, Омикрон скорее всего присутствует уже даже в тех государствах, в которых его еще не зафиксировали.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Тем временем врачи уточнили симптомы штамма коронавируса Омикрон. Они совпадают с симптомами обычной простуды.

Читайте также:

viber
коронавирус Ольга Голубовская новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости омикрон штамм Омикрон Омикрон в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Большой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удачаБольшой куш и солидный заработок: топ-3 знака, которым до конца декабря привалит денежная удача День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся ценыС 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся цены С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилосьС 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось Новый "холостяк" рассказал, какую девушку пришел искать на шоуНовый "холостяк" рассказал, какую девушку пришел искать на шоу
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:07

Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

07:33

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

07:25

5 полезных советов ветеринара на Новый год: как обезопасить любимца от неприятных сюрпризов в праздник

07:10

Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мясаВидео

07:08

Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

Реклама
06:37

"Надеяться на лучшее и готовиться к худшему": Боррель считает, что у РФ могут быть разные сценарии в отношении Украины

06:28

Остановят ли санкции Россию: чего учит историямнение

06:01

Самые удачные и красивые новогодние прически 2022 по знакам зодиака

05:28

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:02

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:47

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

04:22

Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

03:50

Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых

03:15

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

02:38

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

02:21

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

01:40

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

01:18

Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачкеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

Реклама
19 декабря, воскресенье
23:59

Литва хочет передать Украине летальное оружиеВидео

23:51

Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы

23:40

Депутаты будут голосовать дистанционно - СтефанчукВидео

23:20

В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

22:58

Противостояние НеАнгелов: Каминская назвала Смеюху "тупой" и заявила о трудностях в общенииВидео

22:53

Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потеплениеВидео

22:44

В Одессе испекли рекордный штолен

22:05

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

21:49

Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФВидео

21:35

Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФВидео

20:58

Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

20:54

Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верятВидео

20:20

Делегация Когресса США посетила УкраинуВидео

19:53

В Украине начался новогодний "елкопад"Видео

19:47

Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоВидео

19:39

В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

19:30

Мистер Никто и звать его Никакмнение

19:12

Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в ПеруВидео

18:48

Аналитик назвал курс доллара до конца годаВидео

18:44

Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинациюВидео

Реклама
18:35

"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружияВидео

18:05

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилейВидео

17:58

В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с РоссиейВидео

17:19

"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружиеВидео

17:14

Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылсяВидео

17:04

"Хочу Украину и Северный полюс": канадская газета создала карикатуру на ПутинаВидео

16:27

В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежейВидео

15:53

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

15:39

В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздникиВидео

15:08

Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциямиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять