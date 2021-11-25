Гордон показал момент съемки "героического" фото на дне рождения у Шустера

Аваков удивил публикацией / facebook.com/arsen.avakov.1

В Сети появилось видео о том, как создавалось групповая фотография известных украинских деятелей со средневековым оружием.

Видео появилось в Instagram Дмитрия Гордона.

"А вот как это было. Уникальные кадры", - подписал видео скандальный телеведущий.

На кадрах видно, как жена Гордона Алеся Бацман фотографирует экс-министра МВД Арсена Авакова, Евгения Комаровского, Савика Шустера, экс-премьера Владимира Гройсмана и других лиц, находящихся на вилле.

Женщина управляет своими "моделями" и строит их для фото, а также призывает всех улыбаться и смотреть в кадр.

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Напомним, фото, которое стало вирусным в Сети, выложил в Fasebook бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.

Все собравшиеся на фотографии держат средневековое оружие в руках. Вместе с Аваковым позируют: экс-премьер-министр Владимир Гройсман, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер, и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров, а также известный врач Евгений Комаровский.

Также оно стало мэмным.

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