Гордон показал момент съемки "героического" фото на дне рождения у Шустера

Снимок сделала его же жена. Она умело управляла своими "моделями".
В Сети появилось видео о том, как создавалось групповая фотография известных украинских деятелей со средневековым оружием.
Видео появилось в Instagram Дмитрия Гордона.
"А вот как это было. Уникальные кадры", - подписал видео скандальный телеведущий.
На кадрах видно, как жена Гордона Алеся Бацман фотографирует экс-министра МВД Арсена Авакова, Евгения Комаровского, Савика Шустера, экс-премьера Владимира Гройсмана и других лиц, находящихся на вилле.
Женщина управляет своими "моделями" и строит их для фото, а также призывает всех улыбаться и смотреть в кадр.
Напомним, фото, которое стало вирусным в Сети, выложил в Fasebook бывший министр внутренних дел Арсен Аваков.
Все собравшиеся на фотографии держат средневековое оружие в руках. Вместе с Аваковым позируют: экс-премьер-министр Владимир Гройсман, журналисты Дмитрий Гордон и Савик Шустер, и продюсер шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина 24" Павел Елизаров, а также известный врач Евгений Комаровский.
Также оно стало мэмным.
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