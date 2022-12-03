Город стал символом: в Минобороны Британии назвали причину упорного наступления оккупантов на Бахмут

Бахмут имеет для оккупантов символическое значение / Фото Twitter

Город Бахмут в Донецкой области имеет для оккупантов символическое значение, именно поэтому российские силы продолжают направлять на 15-километровый участок укрепленной линии фронта значительную часть своих общих военных усилий и огневой мощи. Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, опубликованной в Twitter, план России, скорее всего, заключается в том, чтобы окружить город тактическим продвижением на север и юг. Очень вероятно, что в последние дни РФ добилась небольших успехов на южном направлении этого наступления, где она стремится укрепить ограниченные плацдармы к западу от заболоченной местности вокруг малой реки Бахмутка.

В Минобороны Великобритании отметили, что с начала августа 2022 года Россия сделала Бахмут приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват города будет иметь ограниченную оперативную ценность, хотя потенциально позволит РФ угрожать более крупным городским районам Краматорска и Славянска.

"Тем не менее, кампания была непропорционально дорогостоящей по сравнению с этими возможными выгодами. Существует реальная вероятность того, что захват Бахмута стал прежде всего символической политической задачей для России", - считают в британской разведке.

Сводка Минобороны Британии за 3 декабря / Фото twitter.com/DefenceHQ

Ситуация в Бахмуте

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что россияне планируют повторить в Бахмуте тот же сценарий, который был в Северодонецке, и заставить ВСУ покинуть город. Однако Арестович убежден, что это невозможно.

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