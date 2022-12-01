Россия хочет оцепить один город Украины: Арестович раскрыл план Кремля

Арестович, ВСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах оккупантов в Бахмуте.

Во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным Арестович отметил, что россияне планируют повторить тот же сценарий, который был в Северодонецке.

"Россияне хотят выйти к западу от Бахмута и надеются перерезать трассу Константиновка-Бахмут, чтобы оцепить город", - сказал Арестович.

Советник Офиса президента подчеркнул, что россияне в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке и заставить ВСУ покинуть город. Однако Арестович убежден, что это невозможно.

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

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