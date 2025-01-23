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Государственный оператор тыла, провалил реформу питания армии — Олег Митрохин

Мария Тупик
23 января 2025, 10:39
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Олег Митрохин

Государственный оператор тыла (далее — ГОТ) с самого начала своей деятельности видел в украинском бизнесе, который работает с государством, врага, называя предпринимателей "мафией". ГОТ был одержим идеей "заменить старых поставщиков на новых". Однако встреча с реальностью эти планы коренным образом изменила, особенно в сфере питания. О том, почему так произошло, в своей колонке рассказал предприниматель и волонтер, владелец компании МИК Олег Митрохин.

Главной целью ГОТ в 2024 году было привлечь к питанию ВСУ ритейл — владельцев сетей крупных супермаркетов и гипермаркетов. Но ритейл не пришел на закупку. Переход на закупки отдельных продуктов у производителей и контракты с логистическими фирмами также не состоялся, — рассказал Митрохин. И ГОТ, и антикоррупционное сообщество признало, что реформа провалилась.

Главные причины того, что ритейл не привлекся, — страх перед давлением государства, несовершенство процедур, которыми руководствуется ГОТ, а также прямой конфликт бизнес-модели ритейла с условиями работы с государством, — объясняет предприниматель.

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Если компании, уже много лет работающие с государством, привыкли к логике работы государственных структур и ко всему возможному маразму, то новички не всегда хотят входить в такие специфические отношения. Чтобы это изменить, государство и все, кто хотят его реформировать, наконец, должны увидеть в бизнесе партнера и вести честный диалог, — резюмирует Митрохин.

Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК. Компания МИК является ведущим украинским производителем спецодежды для различных отраслей, в частности для промышленности, строительства и сферы безопасности.

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