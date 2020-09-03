"Готовы к жестким шагам": Кулеба обвинил Минск в "недружественных действиях"

Украинско-белорусская граница не должна превратиться на место для прогулки спецслужб РФ, подчеркнул глава МИД.
Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В интервью журналу Країна он напомнил, что Киев вызвал посла в Беларуси для консультаций.
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба.
По его словам, целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.
Кулеба отметил, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".
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"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - добавил глава МИД.
Напомним, ранее объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на обстановку в стране оказывает влияние внешнее вмешательство во внутренние дела, в том числе из Украины.
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Как подчеркнул Лукашенко, управление протестными акциями осуществляется из-за рубежа.