"Готовы к жестким шагам": Кулеба обвинил Минск в "недружественных действиях"

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью журналу Країна он напомнил, что Киев вызвал посла в Беларуси для консультаций.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Но, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться, и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - сказал Кулеба.

По его словам, целью вызова посла на консультации является политически продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси о передаче "вагнеровцев" России и безосновательными обвинениями в адрес Киева во вмешательстве во внутренние дела.

Кулеба отметил, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины, а украинско-белорусская граница "не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии".

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"2014 год научил нас, что может быть все. Любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины. Любое укрепление позиций России в Беларуси - это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И безопасностные - использование белорусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должна превратиться на место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее объявленный победителем президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что на обстановку в стране оказывает влияние внешнее вмешательство во внутренние дела, в том числе из Украины.

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Как подчеркнул Лукашенко, управление протестными акциями осуществляется из-за рубежа.