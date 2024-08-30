Графики изменились: каким регионам Украины экстренно отключат свет

В Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дало Укрэнерго.

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Во время экстренных отключений графики не действуют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

В пятницу, 30 августа, в части областей Украины были введены изменения в графики отключения света. Выключать будут дополнительно еще одну очередь. Кроме того, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения.

Вчера в Укрэнерго сообщили, что сегодня с начала суток до 06:00 будет действовать одна очередь отключений света. До 09:00 выключали две очереди. Ожидалось, что с утра до 14:00 будет обесточиваться одна очередь, а с 14:00 до 18:00 - две очереди.

Однако в ряде областей Украины изменились графики:

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Сумская область: с 00:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 - будет обесточиваться две очереди, с 18:00 до 21:00 - три очереди;

Запорожская область: с 09:00 до 14:00 введут дополнительно еще одну очередь в графики почасовых отключений;

Кировоградская область: с 08:00 до 18:00 будет две очереди, с 18:00 до 21:00 - три;

Черкасская область: до 18:00 будут обесточивать по две очереди, а с 18:00 до 21:00 - будут выключать три очереди;

Черниговская область: с 09:00 до 14:00 будут отключать электричество в двух очередях вместо одной.

Позже в ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дало Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме.

"Во время экстренных отключений графики не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев предупредил о дефиците электроэнергии этой зимой, особенно в утренние и вечерние часы. Сейчас дефицит составляет 2,4 ГВт-ч в пиковые часы, его частично компенсируют импортом. Однако рост потребления электроэнергии на 30% в отопительный период и уменьшение солнечной генерации могут усугубить проблему.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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