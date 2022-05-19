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"Грохнули двух высокопоставленных военных": Арестович рассказал об удачной охоте партизанов на Юге

19 мая 2022, 07:16

Партизанское движение везде, где считается, что его нет и не может быть как такового, оно есть, заявил советник главы Офиса президента.

Арестович, война в Украине
Партизаны на Юге помогли отправиться на тот свет двум оккупантам высокого ранга / Фото УНИАН

На юге Украины партизаны убили двух российских оккупантов, которые оказались военными высокого ранга. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"По некоторым данным, грохнули двух высокопоставленных военных. И бой был в принципе со стрелковым оружием", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live 18 мая.

Он также рассказал, что на временно захваченных россиянами территориях партизаны расклеивают листовки.

"И это показывает еще одну очень важную вещь, что партизанское движение везде, где считается, что его нет и не может быть как такового, оно есть. И успешное. И вообще, вся эта война на юге в оперативном смысле похожа на гражданскую войну 2018-2020 годов", — отметил он.

Напомним, ранее в Запорожской областной военной администрации сообщили, что в захваченном российскими военными Мелитополе участники партизанского движения ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

Оккупанты гибель своих командиров не афишируют, однако ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников.

Как сообщал Главред, 17 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что населенные пункты в южных регионах Украины, которые находятся под временной российской оккупацией, будут обязательно освобождены военным путем. По его словам, ВСУ знают, как выбить российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и другие города. Они к этому готовятся.

Другие новости:

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