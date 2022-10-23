Грузины из ВСУ показали, как безжалостно уничтожили 16 российских оккупантов

Грузины из ВСУ показали, как уничтожили 16 российских оккупантов / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Бойцы Грузинского национального легиона ВСУ показали украинцам один из эпизодов успешного боя против оккупантов. В ролике показан штурм опорного пункта русских оккупантов при поддержке танка.

Сообщается, что в результате боя были ликвидированы 16 оккупантов. Под точным и безжалостным огнем бойцов Грузинского легиона оккупанты в панике бежали. А часть была убита на месте.

Справка. Грузинский национальный легион был основан в 2014 году добровольцами родом из Грузии. И с тех пор его бойцы участвуют в войне с Россией на стороне Украине. В 2016 году легион стал частью ВСУ, в частности ‒ в 25 батальон "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грузинские добровольцы Михеил Капланишвили (позывной "Миша Каплан") и Александр Мартиашвили погибли в рядах ВСУ во время жестоких боев с русскими оккупантами.

На данный момент, по грузинским источникам, известно о смерти на фронтах украино-российской войны 22-х добровольцев из Грузии.

До того сообщалось, что боях с русскими оккупантами в Украине погиб доброволец ВСУ из Грузии ‒ Кахабер Гоголь.

"В Украине погиб еще один боец-доброволец из Грузии. Каха Гоголь, ветеран абхазской войны (1992-93 годы – Главред), уехал в Украину из Поти через две недели после начала боев. По предварительным данным, он погиб в Луганской области в результате авиаудара", ‒ писали грузинские источники.

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