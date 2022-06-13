В ВСУ грузинские бойцы сложным дальним выстрелом из "Стугны" сожгли в пепел технику оккупантов

В ВСУ грузинские бойцы выстрелом из "Стугны" сожгли технику оккупантов / скриншот из видео / ua.depositphotos.com

Военнослужащие ВСУ из Грузинского национального легиона отлично отработали по вражеской бронетехнике из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Видеозапись боевого эпизода была опубликована в сервисе микроблогов Twitter.

"Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи сервиса особо отметили, что бронетехника оккупантов находилась на расстоянии более пяти километров, поскольку управляемая противотанковая ракета из Стугны-П летела к цели не менее 22 секунд.

Справка. Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс Украины второго поколения. Был разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Известно, что комплекс полуавтоматический, система наведения по лазерному лучу. Бить из ПТРК можно ракетами калибра 130-мм или 152 мм с разными боевыми частями. Существует возможность дистанционного управления комплексом при помощи пульта на расстоянии до 50 метров.

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Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск

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