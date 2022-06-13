В ВСУ грузинские бойцы сложным дальним выстрелом из "Стугны" сожгли в пепел технику оккупантов

В комментариях пользователи особо отметили, что бронетехника врагов находилась на расстоянии более пяти километров, поскольку ракета летела больше 20 секунд.
Военнослужащие ВСУ из Грузинского национального легиона отлично отработали по вражеской бронетехнике из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Видеозапись боевого эпизода была опубликована в сервисе микроблогов Twitter.
"Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны", – говорится в сообщении.
В комментариях пользователи сервиса особо отметили, что бронетехника оккупантов находилась на расстоянии более пяти километров, поскольку управляемая противотанковая ракета из Стугны-П летела к цели не менее 22 секунд.
Справка. Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс Украины второго поколения. Был разработан киевским конструкторским бюро "Луч". Известно, что комплекс полуавтоматический, система наведения по лазерному лучу. Бить из ПТРК можно ракетами калибра 130-мм или 152 мм с разными боевыми частями. Существует возможность дистанционного управления комплексом при помощи пульта на расстоянии до 50 метров.
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Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.
"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.
До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.
"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск
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