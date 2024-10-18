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"Хватит нам компостировать мозг": Загородний раскрыл суть Плана победы

Сергей Кущ
18 октября 2024, 18:54обновлено 18 октября, 19:57
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Политический и экономический эксперт уверен, что он осуществим.
'Хватит нам компостировать мозг': Загородний раскрыл суть Плана победы
"Хватит нам компостировать мозг": Загородний раскрыл суть Плана победы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Ключевые тезисы:

  • План победы - удар по престижу США
  • Все пункты вполне реалистичны и могут быть выполнены
  • Для Украины главное – не быть "серой зоной"

План победы Зеленского, по сути, не план, а оглашение официальной переговорной позиции в отношении Запада.

Об этом в интервью Главреду заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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"В переводе с дипломатического языка там написано: хватит нам компостировать мозг – давайте оружие, в конце концов, вы – сверхдержава или кучка балаболок? Это, в первую очередь, удар по престижу Соединённых Штатов Америки, которые Украина призвала себя вести так, как следует сверхдержаве", - пояснил эксперт.

Загородний отметил, что эта переговорная позиция Украины озвучена для различных "миротворцев", которые снова пытаются утихомирить Путина и за счёт украинцев решить свои вопросы.

"Все пункты вполне реалистичны и могут быть выполнены. Наша минимальная задача – получить разрешение на нанесение ударов западным оружием вглубь территории Российской Федерации, чтобы уничтожить её наступательный потенциал", - подчеркнул эксперт.

Что касается первого пункта Плана победы Зеленского – о НАТО, то если вступление Украины в НАТО невозможно до её возвращения к границам 1991 года, то приглашение вполне возможно, считает Загородний.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

"И это ничего не стоит. Ведь для Украины главное – не быть "серой зоной", а быть в сфере Запада. Нам более неинтересен "мост к НАТО", приближение на шаг, на миллиметр и так далее, вся эта ерунда уже попросту надоела – нужна конкретика. Потому давайте приглашение, а это главным образом зависит от США. Я считаю, что это пункт для торга со стороны Зеленского – мол, ладно, мы не будет указывать на то, что вы трещотки и балаболки, но взамен вы даёте нам возможность бить по территории России. То есть это план для расторговки", - подытожил эксперт.

План победы Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает ключевые пункты плана победы президента Владимира Зеленского из-за опасений относительно эскалации конфликта, сообщает Bild. Шольц считает своим приоритетом не допустить, чтобы война между Россией и Украиной переросла в конфликт между РФ и НАТО.

Что такое план победы Зеленского?

План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу

По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

По словам президента Зеленского, кроме пяти основных пунктов, План победы также содержит засекреченные приложения. Украина настаивает на скорейшем предоставлении помощи согласно тайным положениям этого плана.

Пятый пункт Плана победы предусматривает возможность замещения украинскими подразделениями американских военных контингентов в Европе, что является своеобразной "подколкой", адресованной США. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

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война в Украине Владимир Зеленский Тарас Загородний План победы
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