"И что мне будет?": женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась"

Женщина, которая публично оскорбила ВСУ, резко "переобулась" / скриншот с видео

Жительница Харьковщины в социальных сетях публично оскорбляла ВСУ, но после визита ГБР резко изменила свое мнение.

В Государственном бюро расследований опубликовали короткое видео, на которых женщина сделала чистосердечное раскаяние за грубые слова в адрес наших защитников.

В ГБР подчеркнули, что во время военного положения в Украине регулярно следят как за украинцами, так и за россиянами. Они делают это для того, чтобы выявить возможных коллаборантов.

"Ладно, я скажу на ВСУ – [фигня - неценз.]. Что мне за это будет, скажите?", - поинтересовалась 34-летняя женщина в соцсетях.

Также она говорила, что готова сама убивать украинских военных. Тех, благодаря которым она уцелела, хотя и Харьковщину атакуют ежедневно.

С женщиной сотрудники ГБР провели разъяснительную беседу. После нее жительница Харьковщины решила сменить свою риторику. Она извинилась перед ВСУ за все то, что говорила.

Читайте также"Вонючие, грязные и бухие твари": жительница Харьковщины публично оскорбила украинских военных"Я хочу принести извинения ВСУ. На самом деле я так не считаю. Я считаю, что ВСУ – наши защитники и герои. Как могу – помогаю, поддерживаю их. Я патриотка своей страны. Слава Украине!", – сказала она на видео.

Ранее в Сети появилось видео, на котором жительница Харькова открыто поддерживает Россию и ждет прохода "русского мира" в город.

Выпившая женщина на камеру показала паспорт РФ, заявив, что она "русской души человек".

Читайте также: