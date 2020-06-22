Кива хочет приравнять представителей ЛГБТ к терористам

Илья Кива ненавидит ЛГБТ / Униан

Народный депутат Украины от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива заявил, что представителей ЛГБТ следует официально признать терористами и запретить их деятельность в Украине.

"ЛГБТ нужно признать террористической организацией, оказывающей разрушительное воздействие на наше общество и несущую угрозу нации! Как депутат ВР буду на законодательном уровне добиваться запрета их деятельности на территории Украины!" — написал Кива в Facebook.

Накануне активисты киевского ЛГБТ-сообщества KyivPride устроили акцию в рамках месяца сексуальных меньшинств в мире. Они сняли видео, в котором на монумент "Родина мать" был размещен радужный флаг представителей сексуальных меньшинств.

"Родина-мать" за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует", — заявили в KyivPride.

Как ранее сообщалось, бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил один из госбанков – ПриватБанк – в пропаганде "идеологии извращений".

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на заявление детского омбудсмена при президенте Николая Кулебы, который сравнил ЛГБТ-семей с насильниками.