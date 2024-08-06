"Именно этой цели будет добиваться Путин": у Кремля есть хитрый план по Украине - Морозов

Глава Кремля хочет добиться перелома в войне в пользу РФ, чтобы иметь лучшую позицию на переговорах.

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Путин хочет добиться перелома в войне в пользу РФ, отмечает Морозов/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли планирует открывать второй фронт и нападать на страны НАТО. У главы Кремля другая цель - он хочет переломить фронт в Украине в пользу российских оккупантов, чтобы иметь лучшую переговорную позицию на будущее.

Такое мнение высказал политолог Александр Морозов (Прага) в интервью Главреду. В то же время он отметил, что нельзя исключать риск осуществления Россией различных провокаций на границе со странами Альянса.

"Не думаю, что в течение 1-2 лет Россия развяжет войну на восточном фланге НАТО. Впрочем, нельзя исключать достаточно опасных провокаций, поскольку военная активность высокая, и инциденты случаются. К примеру, уже были такие провокации, как падение российского дрона на территории Румынии или эпизод в Польше", - сказал Морозов.

Он отметил, что на границах НАТО и России идет усиление группировок и приграничья. Но, по словам политолога, он не видит сценария атаки российских войск на НАТО до марта-мая следующего года.

"Очевидно, что Путин поставит перед генералами и Генштабом задачу обеспечить перелом на фронте в Украине. Американские инициативы предусматривают переход к мирным переговорам после перелома на фронте как раз в пользу Украины. Поэтому Кремль будет стремиться улучшить свою переговорную позицию на поле боя. Именно этой цели будет добиваться Путин, а не открытия второго фронта", - отметил Морозов.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ISW отмечали, что РФ продвинулась на трех направлениях, и раскрыли угрозу для важного города. Россияне редко проводят механизированные штурмы на Покровском направлении, враг полагается на тяжелую тактику пехоты, отметили в ISW.

Также ранее военный ВСУ объяснил, почему армии РФ удается продвигаться на фронте. Оккупанты незначительно продвинулись на Покровском направлении, потому что прокладывают себе путь к своим целям большим количеством своих погибших и раненых.

Напомним, сообщалось, что РФ перебрасывает дополнительные войска на Харьковщину - в ВСУ объяснили цель оккупантов. В ОТГ "Харьков" отметили, что россияне привлекают к боевым действиям иностранных граждан, которых обманом или принудительно заставляют идти в бой.

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