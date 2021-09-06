Инфекционист рассказала, почему детей нельзя посылать на уроки к невакцинированным учителям

Детей нельзя посылать на уроки к невакцинированным учителям - инфекционист / УНИАН

Родители не должны отправлять ребенка на уроки, которые ведут невакцинированные от COVID-19 учителя. Об этом сообщает портал Главком со ссылкой на мнение врача-инфекциониста высшей категории Надежды Дребот.

Она заявляет, что родители имеют право требовать, чтобы воспитатель и учитель были вакцинированы. В противном случае нельзя пускать на занятия к таким педагогам учеников ‒ особенно детей с бронхиальной астмой, сахарным диабетом, врожденным пороком сердца и неврологическими заболеваниями.

Дребот считает, что драматизируют необходимость прививки те педагоги, которые верят в антивакцинальные мифы.

"Сейчас происходит некоторое нагнетание перед началом учебного процесса в школах. К нему подключилась очень большая часть учителей, которые, к сожалению, не имеют базовых знаний. Казалось бы, достаточно посмотреть на своих коллег, которые вакцинированы, защищены, готовятся к учебному процессу", – говорит медик.

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Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин заявлял, что школы, где прививки от коронавируса сделали менее 80% педагогов, работать не будут. Причем не важно, в какой из эпидемиологических зон находится учебное заведение. Однако на данный момент нет законодательных оснований, чтобы не допустить невакцинированных учителей к работе.

Министерство здравоохранения в июле запустило требование, согласно которому школы в Украине с 1 сентября 2021 года будут работать в том случае, если в них будет вакцинировано 80% от всего персонала учебного заведения.

В Святошинском районе города Киева уже предупреждали учителей о том, что их могут не допустить к работе в том случае, если они не сделают прививку от COVID-19. Впрочем, там также уточняли, что от работы невакцинированных педагогов отстранять не будут.