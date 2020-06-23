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Аллахвердиева отреагировала на скандал с "рабочей бабой и корабельной сосной"

Политик уверяет, что это фейк, который распространили политические оппоненты.

23 июня 2020, 23:58
Ирина Аллахвердиева
Ирина Аллахвердиева назвала фейком видеозапись / Фото: Facebook/Ирина Аллахвердиева

Народный депутат от Слуги народа Ирина Аллахвердиева заявила, что СМИ распространяют недостоверную информацию и разговор ее коллег по партии, который спровоцировал скандал, был смонтирован.

"Некоторые СМИ сегодня распространили фейк, где упоминается мое имя. Не хочу комментировать эту низкопробную грязь, но должен расставить все точки над "и". Опубликованное "сенсационное видео" - монтаж. Мне уже позвонили Давид Арахамия и Саша Корниенко и поклялись, что ни говорили ничего из опубликованного. Очевидно, речь шла о потенциальных кандидатах в мэры и в списки партии на местных выборах", - написала она в Facebook.

По словам депутата, монтаж видео и скандал вокруг него – это проделки политических оппонентов, которые накануне выборов сводят политические счеты и пытаются повлиять на электорат.

"Но в предвыборной борьбе кое-кто не гнушается даже такими низкими приемами для сведения политических счетов. Впрочем, такими искусственными "скандалами" нас не удастся разъединить. И что бы ни креативили оппоненты - останется на их совести. А мы вместе сделаем "триста встреч за четыре месяца и выиграем выборы!" - подытожила нардеп.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Давид Арахамия и Александр Корниенко очень эмоционально обсудили коллегу по политсиле из Николаева Ирину Аллахвердиеву. Во время встречи в Николаеве политики сидели в президиуме и в перерыве не заметили, что микрофон на столе включен.

Впоследствии глава партии Слуга народа Александр Корниенко попытался объяснить, почему он в Николаеве вульгарно обсуждал коллегу па партии Ирину Аллахвердиеву, называя ее "рабочей бабой".

новости Украины Слуга народа Давид Арахамия Александр Корниенко
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